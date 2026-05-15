Advogado próximo a Eduardo Bolsonaro aparece em fundo citado em repasses de Vorcaro

247 - O advogado Paulo Calixto, radicado nos Estados Unidos e próximo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), passou a ocupar posição central nas apurações sobre a possível rota de recursos repassados pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar o filme “Dark Horse”, produção biográfica sobre Jair Bolsonaro. Segundo O Globo, Calixto aparece como representante do fundo apontado como destino de parte do dinheiro ligado ao projeto.

A Polícia Federal apura se os valores enviados por Vorcaro também teriam financiado a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ex-deputado cassado se mudou para o país no ano passado e passou a atuar em articulações políticas no exterior com o apoio de aliados ligados ao campo conservador.

Fundo no Texas é citado em repasses para filme

O escritório de Paulo Calixto fica em uma avenida movimentada da região central de Dallas, no Texas. O mesmo endereço aparece nos registros empresariais americanos como sede do Havengate Development Fund LP, fundo que, de acordo com reportagem do site The Intercept Brasil, teria sido usado para financiar a produção de “Dark Horse”.

O filme, previsto para ser lançado em setembro, tem como objetivo narrar a trajetória política de Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, documentos indicam transferências de US$ 10,6 milhões de um total previsto de US$ 23,9 milhões.

Mensagens reveladas pelo Intercept Brasil e confirmadas por O Globo mostram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, cobrando Daniel Vorcaro pelo envio do restante dos pagamentos. Em áudio enviado ao banqueiro, Flávio afirma: “Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme”.

A reportagem de O Globo informou ter procurado Paulo Calixto e Eduardo Bolsonaro, mas não obteve resposta.

Atuação de Calixto é ligada à área migratória

Embora apareça associado ao fundo usado no financiamento do filme, o currículo profissional de Paulo Calixto não registra atuação destacada nas áreas financeira ou cinematográfica. O advogado se apresenta como especialista em imigração, com mais de 20 anos de experiência no setor.

Calixto também informa ter atuação perante órgãos como o U.S. Citizenship & Immigration Services, o USCIS, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Em sua trajetória profissional, ele destaca ainda experiência em processos ligados ao visto EB-5, modalidade que permite a concessão de residência permanente a investidores estrangeiros.

A presença do advogado no entorno de Eduardo Bolsonaro ganhou relevância após a mudança do ex-deputado para os Estados Unidos. Calixto passou a assessorá-lo em articulações políticas e jurídicas no país.

Relação com Eduardo é anterior à mudança para os EUA

A aproximação entre Paulo Calixto e Eduardo Bolsonaro, no entanto, não começou com a ida do ex-deputado ao exterior. Publicações em redes sociais mostram encontros entre representantes da Calixto Advisors, empresa de Calixto, e Eduardo Bolsonaro em agosto de 2023.

Desde então, o advogado passou a aparecer em iniciativas associadas a aliados do bolsonarismo nos Estados Unidos. Uma delas envolve o Instituto Liberdade, organização sem fins lucrativos criada no Texas.

O instituto também está registrado no mesmo endereço do escritório de Paulo Calixto em Dallas. A entidade é presidida pelo empresário Paulo Generoso, aliado de Eduardo Bolsonaro e apoiador dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Instituto conservador também aparece no mesmo endereço

O Instituto Liberdade é descrito como uma organização utilizada por aliados de Eduardo Bolsonaro em articulações políticas e iniciativas voltadas à aproximação com grupos conservadores americanos. A coincidência de endereço entre o instituto, o escritório de Calixto e o fundo ligado ao filme aumentou o interesse dos investigadores sobre a rede de relações formada em torno do ex-deputado nos Estados Unidos.

A apuração ocorre em meio ao avanço das investigações sobre Daniel Vorcaro e o Banco Master. O banqueiro aparece como financiador de valores milionários destinados ao projeto cinematográfico sobre Jair Bolsonaro, enquanto a Polícia Federal busca esclarecer a origem, o destino e o eventual uso dos recursos.

O caso também amplia a pressão sobre Eduardo Bolsonaro, que já era alvo de atenção por sua permanência nos Estados Unidos e por suas articulações com grupos conservadores no país. A investigação agora busca determinar se os recursos associados a Vorcaro ficaram restritos ao financiamento do filme ou se também ajudaram a custear a estrutura política e pessoal do ex-deputado no exterior.