Dilma parabeniza Lula: “símbolo de coragem e esperança”

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff usou suas redes sociais nesta segunda-feira (27) para parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que completa 80 anos nesta data. Em uma mensagem carregada de afeto e admiração, Dilma exaltou o papel de Lula na história do Brasil e sua dedicação aos mais pobres.

A publicação foi reproduzida originalmente em suas contas oficiais, nas quais a ex-presidenta destacou a trajetória do líder petista como fonte de inspiração e símbolo de resistência. “Hoje é o aniversário de um amigo e companheiro de tantas jornadas. Lula é um símbolo de coragem, esperança e amor pelo Brasil”, escreveu Dilma.

Em tom emocionado, ela ressaltou que a trajetória de Lula “segue inspirando gerações e mostrando que governar é cuidar das pessoas, olhar para os que mais precisam e acreditar na força do povo brasileiro”. Dilma encerrou a mensagem com uma saudação afetuosa: “Feliz aniversário, Presidente! 💜 Com carinho e admiração, Dilma”.