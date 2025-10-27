Lula recebe homenagens de líderes mundiais pelo aniversário de 80 anos

Hoje o dia está sendo muito emocionante e especial. Completar 80 anos recebendo tantas demonstrações de carinho e tantas gentis mensagens é indescritível.



Meu amigo presidente da África do Sul, @CyrilRamaphosa, ainda brincou dizendo que estou fazendo apenas 25. Nada mal para… pic.twitter.com/1eYRpfdKC6 — Lula (@LulaOficial) October 27, 2025

247 - Durante viagem à Malásia para participar da Cúpula do Leste Asiático, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (27) seu aniversário de 80 anos. O momento foi marcado por homenagens de diversos líderes internacionais, incluindo o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ramaphosa surpreendeu Lula ao cantar “happy birthday” durante um encontro bilateral e, em tom bem-humorado, brincou dizendo que o brasileiro parecia estar completando apenas 25 anos. “Hoje o dia está sendo muito emocionante e especial. Completar 80 anos recebendo tantas demonstrações de carinho e tantas gentis mensagens é indescritível”, escreveu Lula em suas redes sociais, agradecendo pelas homenagens.

Mais cedo, Donald Trump também expressou seus cumprimentos ao presidente brasileiro. Em declaração durante um evento, Trump afirmou: “Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele. Você sabia? Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e fiquei muito impressionado. Mas hoje é o aniversário dele. Então, feliz aniversário.”

Além das saudações oficiais, Lula foi recebido com mais um “parabéns” dos jornalistas internacionais que o aguardavam na chegada à cúpula.

Na semana anterior, Lula havia antecipado as comemorações em Jacarta, na Indonésia, ao lado do presidente local, Prabowo Subianto, que também aniversariou recentemente. “Finalizo o dia de hoje na Indonésia com uma homenagem pelos meus 80 anos, que completo no dia 27 de outubro, e pelos 74 anos do presidente Prabowo, celebrados no dia 17. Um jantar cheio de carinho e simbolismo, que me emocionou profundamente”, declarou Lula em publicação nas redes sociais.

O presidente brasileiro, que se tornou o primeiro octogenário a ocupar o cargo mais alto da República, reafirmou também sua disposição de continuar na vida política. Em discurso durante a visita à Indonésia, ele confirmou a intenção de concorrer a um quarto mandato.

“Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu tô com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade e vou disputar um quarto mandato no Brasil”, disse Lula. “Nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Este meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições.”