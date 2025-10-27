Lula lidera influência digital entre presidenciáveis

247 -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como o nome mais relevante nas redes sociais entre os possíveis candidatos à Presidência da República em 2026, segundo levantamento do Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus), realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. O estudo avaliou o desempenho digital de 11 presidenciáveis nas cinco principais plataformas — Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok — entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2025.

De acordo com a Nexus, empresa pertencente à FSB Holding, o levantamento revela um retrato da polarização política brasileira nas redes. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não foi incluído na pesquisa.

Lula domina no TikTok e no Instagram

Lula obteve um score global de 79,76 pontos em uma escala de 0 a 100, o mais alto entre todos os presidenciáveis. O índice considera não apenas o número de seguidores, mas também o engajamento e a eficiência das postagens. Segundo a Nexus, o atual presidente foi o único a manter-se entre o primeiro e o segundo lugar em todas as plataformas analisadas.

O desempenho mais expressivo do petista ocorreu no TikTok, onde alcançou 98,78 pontos, mais que o dobro do segundo colocado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (39,27). No Instagram, Lula também liderou, com 90,24 pontos, impulsionado por grande audiência e consistência nas publicações.

Oposição bolsonarista mantém força

Atrás do presidente, aparecem três nomes ligados ao campo bolsonarista. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ocupa o segundo lugar geral, com 58,76 pontos, seguido por seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 49,02 pontos, e por Tarcísio de Freitas, com 30,14 pontos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), surge em quinto lugar, com 12,96 pontos, à frente da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (12,85), que mantém relevância mesmo sem perfis em três das cinco plataformas. O ranking ainda inclui os governadores Romeu Zema (12,01), Ronaldo Caiado (11,78), Ratinho Júnior (8,84), Eduardo Leite (7,75) e o ex-ministro Ciro Gomes (10,10).

Disputa acirrada em outras plataformas

Em outras redes, os bolsonaristas dominam. No X e no Facebook, Eduardo Bolsonaro lidera com 76,93 e 81,57 pontos, respectivamente, seguido por Lula, que aparece logo atrás com 69,43 e 65,97 pontos. No YouTube, Eduardo também ocupa o primeiro lugar, com 95,43 pontos, enquanto Lula mantém a vice-liderança (61,07).

Para o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, o desempenho reforça a consolidação da disputa política digital. “O presidente Lula manteve o 1º ou 2º lugar em todas as plataformas, demonstrando maior capacidade de mobilização nas redes sociais. Por outro lado, os irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro reforçaram a polarização do cenário político, se revezando nas 3 primeiras posições e mantendo o engajamento do campo da direita”, observou.

Tokarski também destacou que o estudo avalia interações sem diferenciar o teor das reações. “O levantamento considera apenas o volume de interações obtidas por cada perfil, independentemente de seu caráter positivo ou negativo”, explicou.

Metodologia e análise

O IR² Nexus combina métricas como número de publicações, engajamento, alcance e eficiência (média de interações por post). A metodologia busca refletir não apenas a popularidade, mas a qualidade da presença digital de cada candidato.Segundo Tokarski, as diferenças entre plataformas evidenciam que mais postagens não significam necessariamente maior engajamento. “Perfis menores, algumas vezes, apresentaram impacto relativo elevado, mostrando que conteúdos com menor público podem gerar engajamento proporcionalmente significativo”, completou.

Leia o estudo completo: Índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus)