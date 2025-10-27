Lula lidera em todos os cenários para 2026, diz pesquisa

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente em todos os cenários testados pelo instituto Paraná Pesquisas para a disputa presidencial de 2026. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (27), ouviu 2.020 eleitores entre os dias 21 e 24 de outubro em 162 municípios de todos os estados e do Distrito Federal.

Lula na dianteira no primeiro turno

No primeiro cenário testado, Lula soma 37% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, que está inelegível, com 31%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PSB) com 7,5%; Ratinho Júnior (PSD) com 6%; Romeu Zema (Novo) com 4,7%; e Ronaldo Caiado (União) com 3,2%. Os indecisos somam 4,8%, enquanto 5,8% afirmaram que votarão em branco ou nulo.

Em uma segunda simulação, que coloca Michelle Bolsonaro como principal adversária, o presidente mantém 37,3% da preferência, contra 28% da ex-primeira-dama. Ratinho Júnior (8,5%), Ciro Gomes (8,2%), Ronaldo Caiado (4,2%) e Romeu Zema (2%) completam a lista.

Maior vantagem contra Tarcísio e Flávio Bolsonaro

Nos cenários que testam Lula contra outros nomes da direita, o petista amplia sua liderança. Contra Tarcísio de Freitas, ele registra 37,4%, enquanto o governador paulista obtém 22,3%. Ciro aparece em terceiro, com 9%, seguido por Ratinho Júnior (8,1%), Zema (5,7%) e Caiado (4,1%).

O cenário em que Lula tem a maior vantagem é o que inclui Flávio Bolsonaro (PL). Nesse caso, o presidente chega a 37,6% das intenções de voto, contra 19,2% do senador. Ratinho Júnior tem 9,6%, Ciro 8,9%, Zema 6,2% e Caiado 4,8%.

Segundo turno

As simulações de segundo turno mostram Lula à frente, mas dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o que configura empate técnico. Contra Jair Bolsonaro, Lula aparece com 44,9%, ante 41,6% do ex-presidente. Na disputa com Michelle Bolsonaro, o petista marca 44,7% e ela 41,6%.

Com Tarcísio de Freitas, o placar é de 44,9% a 40,9%, e contra Flávio Bolsonaro, Lula amplia a diferença: 46,7% contra 37%.