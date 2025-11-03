Dino veta entrevista de Marcinho VP na prisão e cita risco à segurança

Agenda do Poder - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino negou, nesta segunda-feira (3), o pedido do traficante Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, e do jornalista Roberto Cabrini para a realização de uma entrevista dentro da Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).

O pedido havia sido protocolado no STF no dia 27 de outubro, antes da megaoperação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV), que deixou ao menos 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da cidade. Marcinho VP é apontado como um dos chefes da facção criminosa e cumpre pena em regime federal de segurança máxima.

