      Dino veta entrevista de Marcinho VP na prisão e cita risco à segurança

      Ministro do STF rejeitou pedido de Roberto Cabrini e afirmou que decisão da Justiça Federal não configura censura à imprensa

      O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) - 9 de setembro de 2025 (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

      Agenda do Poder - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino negou, nesta segunda-feira (3), o pedido do traficante Márcio Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, e do jornalista Roberto Cabrini para a realização de uma entrevista dentro da Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).  

      O pedido havia sido protocolado no STF no dia 27 de outubro, antes da megaoperação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV), que deixou ao menos 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da cidade. Marcinho VP é apontado como um dos chefes da facção criminosa e cumpre pena em regime federal de segurança máxima.

      Leia a íntegra no Agenda do Poder

