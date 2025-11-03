TV 247 logo
      Em reunião com Moraes no Rio, Castro defende Polícia Militar

      "Fiz questão de apresentar a nossa casa das polícias", afirmou o governador. Vídeo

      Rio de Janeiro (RJ) 24/10/2024 - O governador do Rio, Cláudio Castro, fala à imprensa com os secretários de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, de Polícia Civil, Felipe Curi, e de Segurança Pública, Victor dos Santos, após a morte de três pessoas baleadas na Avenida Brasil, próximo do Complexo de Israel, onde acontecia uma operação da Polícia Militar, na zona norte (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil I Rosinei Coutinho/STF)

      247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, defendeu a Polícia Militar nesta segunda-feira (3) durante um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no estado. 

      “Recebi hoje o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no Centro Integrado de Comando e Controle. Fiz questão de apresentar a nossa casa das polícias, que se tornou o grande hub de integração das forças de segurança do nosso estado”, escreveu o chefe do Executivo fluminense na rede social X.

      A reunião aconteceu seis dias após uma operação das forças de seguranças do Rio contra o Comando Vermelho (CV), na última terça-feira (28). A ação policial mais letal da história do estado deixou 121 mortos e foi condenada de forma unânime por organizações de direitos humanos.

      A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que 97 das pessoas mortas “apresentavam históricos criminais relevantes”. Entre os mortos, 59 tinham “mandados de prisão pendentes”, acrescentou a corporação.

