Dirceu: ‘não podemos deixar de lutar por um País democrático e soberano’

247 - O ex-ministro José Dirceu destacou a importância de preservar a democracia brasileira. O petista fez o comentário na rede social X após recordar a sua prisão feita na Ditadura Militar (1964-1985). A postagem também foi publicada em um contexto de condenações de Jair Bolsonaro (PL) e aliados no inquérito da trama golpista.

“Há exatos 46 anos, eu cheguei do exílio e fui recebido com muito amor pela minha família: minha mãe, Olga, e meu pai, Castorino. Foram mais de 10 anos sem poder ver, conversar e abraçar. Vejo que a luta valeu a pena. E por isso, não podemos deixar de lutar por um país democrático, soberano e mais justo”, escreveu Dirceu.

O ex-ministro foi preso em 1968, ao participar do 30° Congresso da União Nacional dos Estudantes na cidade de Ibiúna (SP). Dirceu foi levado ao México como exilado político e depois foi para Cuba, local onde viveu após ter a nacionalidade cassada e ser banido do Brasil.

Plano golpista

O comentário do ex-ministro também foi publicado em um cenário de julgamento do plano golpista pelo Supremo Tribunal Federal. No segundo semestre deste ano, a Primeira Turma do STF analisou quatro ações penais — APs 2668, 2693, 2694 e 2696 — abertas contra acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado em 2022, com o objetivo de impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República e manter Jair Bolsonaro no poder.

Com base nas denúncias formuladas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o STF julgou um total de 31 réus. Ao final dos processos, 29 pessoas foram condenadas, e duas absolvidas. A maioria dos condenados respondeu por cinco crimes: tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, integração em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

No caso do ex-deputado Alexandre Ramagem, o Supremo decidiu suspender o andamento do processo no que se refere aos crimes de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado, uma vez que esses fatos ocorreram após sua diplomação no mandato parlamentar.

Soberania

A palavra "soberano" escrita por Dirceu não foi à toa. Em 2025, o governo Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos e citou o processo da trama golpista contra Bolsonaro como justificativa para o tarifaço.

O presidente Trump, aliados do seu governo e políticos bolsonaristas fizeram ataques verbais ao ministro do STF Alexandre de Moraes e, sem provas, acusaram o Supremo de não respeitar garantias constitucionais.