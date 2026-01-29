Diretor-geral da PF recebe vice-diretor da CIA em Brasília

247 - A Polícia Federal recebeu, nesta quarta-feira (28), em Brasília, o vice-diretor da Central Intelligence Agency (CIA), Michael Ellis, em uma visita institucional ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. O encontro teve como foco o aprofundamento da cooperação entre os órgãos de segurança e inteligência do Brasil e dos Estados Unidos, em um contexto de desafios crescentes relacionados a ameaças transnacionais.

A reunião destacou a relevância do intercâmbio de informações estratégicas e da atuação conjunta entre as agências, com ênfase no papel do Brasil como ator central na segurança do continente americano. A agenda foi tratada como uma visita de cortesia, mas com conteúdo voltado ao fortalecimento de uma cooperação já considerada consolidada entre os dois países.

Durante o encontro, foram discutidos mecanismos de colaboração no enfrentamento a crimes de alcance internacional, que demandam coordenação permanente entre serviços de inteligência e forças de segurança. A presença da comitiva norte-americana reforçou a importância atribuída ao diálogo institucional direto e à troca de experiências operacionais.

A delegação brasileira contou com a participação de dirigentes das principais áreas estratégicas da Polícia Federal. Estiveram presentes o diretor-executivo, William Murad; o diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada; o diretor de Cooperação Internacional, Felipe Seixas; e o coordenador-geral de Contrainteligência, Rafael Caldeira.