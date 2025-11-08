Domingo deve ter temporais e ventos intensos em várias regiões do Brasil

247 - O domingo (9) promete ser de forte instabilidade climática em grande parte do Brasil, com possibilidade de tempestades, ventos intensos e queda de granizo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta, emitido na manhã de sábado (8), permanece válido até as 23h59 de domingo e inclui riscos de alagamentos, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Segundo o jornal O Globo, o Inmet prevê acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 mm por dia. As rajadas de vento devem variar de 60 a 100 km/h, especialmente em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. O instituto também destacou o risco de vento costeiro extremo nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Regiões com maior risco

O Inmet classifica como de “grande perigo” a situação no litoral do Sul e Sudeste, onde o vento pode ultrapassar os 100 km/h. Já as chuvas mais intensas, com alerta moderado, atingem Goiás, Tocantins, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais e Rondônia. Há ainda risco de tempestade para Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás e Rondônia.

Sul

Segundo o Climatempo, uma área de alta pressão atmosférica deve estabilizar o tempo no Sul. A chuva tende a ser fraca e isolada no litoral do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, influenciada pela umidade marítima. As temperaturas permanecem amenas no leste e mais elevadas no oeste, especialmente no território paranaense.

Sudeste

Em São Paulo, o domingo deve alternar entre momentos de chuva leve e pancadas moderadas a fortes no norte do estado. As temperaturas variam entre 15°C e 21°C, e há previsão de ventos fortes em todo o litoral, podendo ultrapassar 60 km/h.

No Rio de Janeiro, a previsão indica chuva durante todo o dia. Já o Espírito Santo continua sob influência de uma frente fria costeira, mantendo o tempo instável. Em Minas Gerais, as instabilidades se espalham por praticamente todo o estado, com risco de temporais localizados e chuva volumosa.

Centro-Oeste

A instabilidade persiste em Mato Grosso e Goiás, com pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol. Em Mato Grosso do Sul, o tempo deve ser mais firme, com sol predominante e chuva isolada apenas à noite, no norte. O calor e a sensação de abafamento continuam predominando em toda a região.

Nordeste

O sul, oeste e interior da Bahia podem registrar pancadas moderadas a fortes com trovoadas. Já o sul do Piauí e do Maranhão terão chuvas mais fracas e isoladas. O litoral do Maranhão deve registrar chuva passageira, enquanto o interior nordestino — incluindo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e norte da Bahia — segue com tempo seco, baixa umidade e altas temperaturas.

Norte

No Norte, o cenário mais crítico é previsto para o oeste do Amazonas e o Acre, onde há possibilidade de temporais desde as primeiras horas do dia, com altos volumes de chuva. Em Rondônia, as pancadas ganham força ao longo do domingo. O Amapá pode ter chuvas isoladas, e no Tocantins, o tempo tende a firmar, com forte calor e redução da instabilidade.

A orientação dos meteorologistas é que a população acompanhe as atualizações do Inmet e evite áreas de risco durante os períodos de chuva intensa, especialmente em regiões litorâneas e com histórico de alagamentos.