Dono da Choquei é preso em operação da PF

247 - O dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, foi preso nesta quarta-feira (15) durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro com movimentações financeiras bilionárias. A ação, chamada Operação NarcoFluxo, também atingiu artistas do cenário musical, incluindo MC Poze do Rodo e MC Ryan.

A investigação aponta a existência de uma organização criminosa que utilizava empresas de fachada e outros mecanismos para ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilegais. A reportagem também informou que a defesa do proprietário da Choquei foi procurada, mas não se manifestou até a publicação.

Operação mobiliza mandados em vários estados

A Polícia Federal cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos (SP). As ações ocorreram em diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás, além do Distrito Federal.

Entre os alvos, MC Poze do Rodo foi detido no Rio de Janeiro, enquanto MC Ryan SP foi preso em Bertioga, no litoral paulista. As autoridades destacam que a operação é um desdobramento de investigações anteriores sobre esquemas financeiros ilícitos.

Esquema envolvia criptoativos e dinheiro em espécie

Em nota oficial, a Polícia Federal detalhou o funcionamento do suposto esquema. “As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos”, informou a corporação.

Ainda de acordo com a PF, o volume total de recursos movimentados pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão, o que reforça a dimensão das suspeitas apuradas na operação.