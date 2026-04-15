PF mira esquema bilionário e prende MC Ryan SP e Poze do Rodo

247 - Uma operação da Polícia Federal que apura um esquema de movimentações financeiras ilegais superiores a R$ 1,6 bilhão resultou na prisão de artistas conhecidos do funk, como MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de outros influenciadores digitais. A ação, chamada de Operação Narcofluxo, mobiliza cerca de 200 agentes e cumpre dezenas de mandados em vários estados do país.

A investigação aponta que os suspeitos utilizavam um sistema estruturado para ocultar e dissimular recursos, incluindo movimentações financeiras de grande volume, transporte de dinheiro em espécie e operações com criptoativos.

MC Ryan SP, nome artístico de Ryan Santana dos Santos, de 25 anos, foi preso durante uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. Considerado um dos principais nomes do funk nacional, o artista não teve sua defesa localizada pela reportagem.

Já MC Poze do Rodo, cujo nome é Marlon Brandon Coelho Couto Silva, de 27 anos, foi detido em sua residência, localizada em um condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em nota, a defesa do cantor afirmou que “desconhece os autos ou teor do mandado de prisão” e declarou que, ao ter acesso aos documentos, “se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário”.

A operação conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo e cumpre 90 mandados judiciais expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. As ações ocorrem em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro de bens ligados aos investigados. Durante a operação, foram apreendidos veículos, objetos de valor e itens que, segundo a PF, podem estar relacionados às atividades ilícitas investigadas.