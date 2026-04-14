Cabo Gilberto levanta suspeitas sobre atuação da PF na prisão de Ramagem nos EUA

247 – O deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara dos Deputados, afirmou nesta terça-feira (14) que recebeu "informes", ainda não conclusivos, segundo os quais a prisão do ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem teria ocorrido após uma abordagem no trânsito. Segundo esses relatos, a ação pode ter sido executada pela própria Polícia Federal, e não pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, o ICE.

Ramagem foi preso nos Estados Unidos na segunda-feira (13). De acordo com a Polícia Federal, o ex-diretor da Abin — que estava foragido após fugir do Brasil — foi detido por autoridades migratórias devido a situação irregular no país, em uma ação de cooperação internacional . Ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado.

Segundo o parlamentar, os informes recebidos pela oposição também indicam que a eventual atuação da PF teria ocorrido de forma irregular. Ele reforçou, no entanto, que as informações ainda não são conclusivas.