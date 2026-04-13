Ramagem foi preso nos EUA após rastreamento de carro utilizado pelo ex-deputado

247 - A prisão de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13), ocorreu após uma investigação que avançou com a identificação de um carro utilizado por ele na Flórida. O rastreamento do veículo, segundo o G1, permitiu às autoridades localizar o endereço do ex-deputado e efetuar a detenção por questões migratórias. A operação foi resultado de uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos, que monitorava Ramagem desde sua fuga para o território norte-americano, em 2025.

Monitoramento e localização

Após deixar o Brasil, Ramagem permaneceu inicialmente em um condomínio de alto padrão em Miami. Posteriormente, mudou-se para uma casa ampla em Orlando. A localização exata só foi confirmada depois que investigadores identificaram o carro utilizado por ele para buscar a esposa no aeroporto, pouco tempo após sua chegada ao país. A partir dessa pista, agentes conseguiram rastrear seus deslocamentos e definir o local de residência, o que possibilitou a ação policial.

Abordagem e prisão

A prisão ocorreu quando Ramagem saía de casa e foi abordado por policiais de trânsito. Os agentes alegaram uma infração e solicitaram seus documentos. Durante a verificação, foi constatado que o passaporte apresentado estava vencido. Diante da irregularidade, ele foi encaminhado a um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), onde permanece sob custódia.

Processo nos Estados Unidos

O caso será analisado por um juiz de imigração em Jacksonville, na Flórida. O trâmite tende a ser demorado, já que a defesa ainda deverá apresentar pedido de liberdade para dar início ao processo.

As autoridades brasileiras pretendem demonstrar que não há perseguição política ou judicial, argumento utilizado no pedido de asilo, sustentando que Ramagem tenta evitar o cumprimento de pena no Brasil.

Cooperação internacional e investigação

A operação que resultou na prisão foi conduzida ao longo de meses, com atuação do oficial de ligação da Polícia Federal em Miami e monitoramento em solo estadunidense. Reuniões foram realizadas com diferentes agências e forças de segurança dos Estados Unidos para viabilizar a captura.

Nas últimas semanas, houve intensificação do apoio de policiais da Flórida. Durante as investigações, também foi identificado que Ramagem adquiriu um carro nos Estados Unidos utilizando um passaporte já cancelado pela Justiça brasileira. Um pedido de prisão por suspeita de fraude documental chegou a ser feito, mas foi negado pela Justiça dos EUA.

Condenação no Brasil

No Brasil, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por integrar o núcleo de uma trama golpista que buscava manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após sua derrota no pleito persidnecial de 2022. Antes da prisão, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou sua inclusão na lista da Interpol, enquanto a Câmara dos Deputados cassou seu mandato e cancelou seu passaporte diplomático.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a prisão é resultado da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. As autoridades brasileiras aguardam agora os trâmites legais para viabilizar o retorno do ex-deputado ao país.