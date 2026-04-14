Audiência de custódia de Alexandre Ramagem, preso pelo ICE nos EUA, pode levar até 4 semanas

247 - A audiência de custódia do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), preso nos Estados Unidos, pode ocorrer em até quatro semanas. Segundo autoridades brasileiras que acompanham o caso, o prazo pode ser reduzido para até sete dias no cenário mais rápido. A audiência tem como objetivo avaliar as condições da prisão e eventuais medidas cautelares, informa a CNN Brasil.

Ramagem, condenado a 16 anos de prisão por envolvimento na trama golpista, foi detido na segunda-feira (13), na Flórida, por agentes do ICE, órgão responsável pela imigração nos Estados Unidos. Ele foi abordado após uma infração de trânsito, mas a detenção ocorreu devido à permanência irregular no país. De acordo com as informações, o visto do ex-deputado estava vencido desde 7 de março. A situação pode resultar em deportação.

Durante a audiência de custódia, Ramagem poderá solicitar liberdade mediante pagamento de fiança. A concessão, no entanto, depende da avaliação do juiz sobre eventual risco de fuga. Antes da análise de deportação, as autoridades estadunidenses devem avaliar o pedido de asilo apresentado pelo ex-deputado bolsonarista.

O governo brasileiro deve apresentar argumentos às autoridades dos Estados Unidos apontando risco de fuga, o que pode influenciar tanto o pedido de asilo quanto a eventual concessão de liberdade provisória.

Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro de 2025, pouco antes do início do julgamento relacionado à trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Polícia Federal (PF), ele deixou o Brasil por Roraima, seguiu para a Guiana e embarcou de Georgetown com destino a Miami. Esses detalhes devem ser utilizados pelas autoridades brasileiras no acompanhamento do caso.

O ex-deputado é considerado foragido após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Após a sentença, teve o mandato cassado em dezembro.

O Brasil já havia informado às autoridades estadunidenses sobre o mandado de prisão em aberto e solicitou a extradição. A detenção pode acelerar a análise do pedido de asilo, que poderia levar anos, mas tende a ser concluída em até cinco meses diante da prisão.