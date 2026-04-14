Governo Trump deve deportar Alexandre Ramagem ao Brasil

247 – O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nos Estados Unidos e poderá ser deportado ao Brasil pelo governo do presidente Donald Trump, após ser identificado em situação migratória irregular. A informação foi divulgada pelo UOL com base em documento oficial do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Ramagem estava com o visto expirado e, por isso, foi enquadrado como passível de deportação. O documento, conhecido como Notificação de Comparecimento (NTA), indica que o ex-parlamentar entrou legalmente no país, mas permaneceu além do prazo permitido, que se encerrava em 10 de março.

No texto, as autoridades americanas afirmam que ele violou a legislação migratória ao exceder o período autorizado pelo visto de turismo (B2), o que fundamenta a abertura do processo de deportação.

A prisão foi confirmada pela Polícia Federal brasileira, que destacou a atuação conjunta com autoridades dos Estados Unidos. Em nota, a PF ressaltou que Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.

Situação migratória abre caminho para deportação

Embora a detenção tenha ocorrido por razões migratórias, o caso tem forte conexão com a situação judicial do ex-deputado no Brasil. A permanência irregular nos Estados Unidos pode acelerar sua devolução ao país, onde já há decisão definitiva da Justiça.

O nome de Ramagem consta nos registros das autoridades americanas como estando sob custódia do ICE, agência responsável pela fiscalização da imigração. Isso indica que o processo segue os trâmites típicos de deportação, ainda que com repercussões políticas relevantes.

Condenação por participação na trama golpista

No Brasil, Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos e um mês de prisão, além da perda do mandato, por participação na tentativa de golpe de Estado no final do governo Jair Bolsonaro.

Ele deixou o país e passou a viver nos Estados Unidos desde o ano passado, estabelecendo-se na Flórida. Mesmo fora do Brasil, manteve atuação política à distância, o que intensificou críticas e questionamentos sobre sua permanência no exterior.

Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura do processo de extradição. A condenação do núcleo central da trama golpista, do qual Ramagem fazia parte, havia sido formalizada em novembro, consolidando sua condição de foragido.

A cassação de seu mandato pela Câmara dos Deputados também foi decisiva para a retomada dos processos judiciais que estavam parcialmente suspensos. A partir daí, avançaram as medidas para responsabilização penal do ex-parlamentar, agora reforçadas pelo risco iminente de deportação.