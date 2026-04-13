Prisão de Ramagem nos EUA repercute na imprensa internacional

247 - A prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, realizada por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), ganhou destaque na imprensa internacional e encerrou uma busca que se estendeu por seis meses em diferentes países.

De acordo com o jornal O Globo, veículos como o estadunidense The Washington Post e o britânico The Guardian repercutiram o caso, destacando tanto a captura quanto o histórico de fuga do ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) antes da de ser condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Cobertura internacional destaca fim da busca

O The Washington Post apontou que a operação “encerrou uma busca internacional que durou seis meses e se estendeu por dois continentes”. O jornal também destacou que Ramagem foi condenado no Brasil por conspiração para reverter o resultado das eleições.

Já o The Guardian ressaltou que o ex-deputado deixou o país dias antes da decisão judicial. Segundo o veículo, “dias antes do veredicto, Alexandre Ramagem, ex-chefe da espionagem de Bolsonaro, fugiu de carro para a Guiana e embarcou em um voo para os Estados Unidos, onde permanece desde então”. O jornal britânico também mencionou que Ramagem afirmou ter a “aprovação” do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Condenação e atuação na Abin

Ainda conforme o The Guardian, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão após o STF concluir que ele utilizou a Abin para monitorar ilegalmente adversários políticos. A sentença incluiu crimes como organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O ex-diretor-geral da Abin foi julgado no mesmo processo que condenou Jair Bolsonaro (PL)a 27 anos e três meses de prisão no âmbito do inquérito da trama golpista.

Cooperação internacional e prisão

A Polícia Federal informou que a prisão ocorreu a partir de cooperação internacional com autoridades estadunidenses. Em nota, a corporação declarou: “A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos EUA. O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito”.

Por outro lado, aliados do ex-parlamentar, como o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo afirmaram que a detenção ocorreu após uma abordagem por uma “infração leve de trânsito”, sem detalhar o caso, e que Ramagem foi levado posteriormente ao ICE.

Cassação do mandato

O ex-deputado teve o mandato cassado em dezembro do ano passado por decisão administrativa da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, assinada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sem votação em plenário.

A medida foi tomada após determinação do STF no processo que apurou a tentativa de golpe. À época, Ramagem contestou a decisão e alegou que o caso deveria ser submetido ao plenário da Câmara.