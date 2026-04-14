Lula diz que Ramagem deve voltar ao Brasil para cumprir pena

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem deve retornar ao Brasil para cumprir a pena imposta pela Justiça, após sua prisão nos Estados Unidos. Segundo Lula, a detenção não está relacionada a uma infração menor, mas à condenação por tentativa de golpe de Estado, com sentença de 16 anos de prisão.

A declaração foi feita em entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM, nesta terça-feira (14), quando o presidente criticou a versão divulgada por setores da direita sobre o caso. Lula declarou: “O Ramagem vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi pego por uma ‘multazinha’. Não. Ele foi pego porque estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista e está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir sua pena”.

Ramagem foi preso pelo serviço de imigração dos Estados Unidos (ICE) após ter seu nome incluído na lista da Interpol por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, permitindo sua localização e captura fora do território brasileiro.

O ex-deputado havia deixado o Brasil de forma clandestina durante o andamento do julgamento no STF. Ele cruzou a fronteira de Roraima com a Guiana e, posteriormente, seguiu para os Estados Unidos, em uma tentativa de evitar o cumprimento da pena após a condenação.

O governo brasileiro formalizou o pedido de extradição no início de 2026. O Ministério da Justiça comunicou ao STF que a solicitação havia sido encaminhada às autoridades norte-americanas, enquanto a Embaixada do Brasil em Washington já havia enviado a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em dezembro de 2025.

Nos Estados Unidos, Ramagem foi enquadrado por violação da legislação migratória, já que permaneceu no país após o vencimento do visto de turismo, expirado em 10 de março. A irregularidade fundamentou a abertura do processo de deportação.

A prisão foi confirmada pela Polícia Federal, que destacou a cooperação com autoridades norte-americanas. Segundo a corporação, o ex-parlamentar é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação por crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.

Enquanto esteve fora do país, Ramagem também sofreu sanções administrativas, incluindo a cassação do mandato, o cancelamento do passaporte diplomático e o bloqueio de vencimentos parlamentares por determinação do STF.