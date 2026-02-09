Edinho Silva: Alckmin será candidato ao cargo que desejar; Lula e Haddad seguem conversando
Presidente do PT diz que decisão sobre a chapa de 2026 está em construção, afasta crise entre Lula e Haddad
247 – O presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, afirmou que o PT tem muito respeito e carinho pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e que ele decidirá qual será seu papel na chapa de 2026, ressaltando que essa definição ainda está em construção. As declarações foram feitas na coletiva após o almoço do LIDE, em meio a perguntas sobre o cenário eleitoral e as articulações políticas.
Ao comentar a possibilidade de candidaturas em 2026, Edinho reiterou que Alckmin será candidato ao cargo que desejar, reforçando que o partido respeitará integralmente a decisão do vice-presidente. Segundo ele, o processo envolve diálogo e maturidade política, sem imposições.
Sobre o cenário em São Paulo, Edinho afirmou que o ministro Fernando Haddad é hoje a principal liderança do PT no estado, mas fez questão de enfatizar que ninguém é candidato contra a sua vontade. Para o dirigente partidário, a construção de candidaturas passa pela decisão pessoal e pelo diálogo político, não por imposições.
Edinho também afastou qualquer ruído na relação entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda. Segundo ele, Lula e Haddad dialogam cotidianamente e existe um processo permanente de conversa e convencimento dentro do governo. O presidente do PT foi categórico ao afirmar que há zero chance de crise entre o presidente e o ministro, destacando a centralidade de Haddad na condução da agenda econômica e na articulação política do governo.
As declarações ocorreram após o encontro promovido pelo LIDE, que reuniu lideranças políticas e empresariais e serviu de palco para debates sobre o cenário nacional, alianças e os caminhos para 2026.