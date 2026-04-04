Edinho Silva convoca militância a defender governo Lula

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, convocou a militância do partido e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a intensificarem a divulgação das ações do governo federal e a combaterem a disseminação de desinformação no país. Em mensagem direcionada às bases partidárias, ele destacou a importância de transformar cada apoiador em um agente ativo na comunicação das realizações e propostas do governo.

A fala foi feita em um comunicado dirigido a dirigentes, filiados e movimentos sociais aliados, no qual Edinho enfatiza o momento estratégico da pré-campanha e a necessidade de ampliar o alcance das informações sobre políticas públicas e investimentos federais.

“Companheiras e companheiros, mais uma vez eu utilizo esse espaço para que a gente possa estar comunicando diante desse momento tão importante da nossa pré-campanha”, afirmou. Ele pediu engajamento amplo das estruturas partidárias: “Eu quero aqui pedir a colaboração de vocês para que a gente possa fazer com que essa orientação chegue a cada Diretório Municipal, a cada Comissão Provisória, a cada Diretório Zonal, Diretório Regional”.

Ao defender o governo Lula, Edinho destacou o volume de entregas e programas em andamento. “Nós estamos diante do governo do presidente Lula, que é o governo mais exitoso desde o período da redemocratização do Brasil. É o governo com o maior número de entregas, de obras, de desenvolvimento, de projetos sociais”, declarou.

O dirigente reforçou que a estratégia central deve ser a comunicação direta com a população. “Que cada brasileira, que cada brasileiro que apoia o presidente Lula [...] seja um porta-voz do presidente Lula”, disse. Segundo ele, a divulgação deve incluir obras, programas e investimentos em áreas como saúde, educação, cultura e desenvolvimento social.

Combate às fake news

Edinho também alertou para o impacto da desinformação no cenário político. “Vocês sabem que nós temos vivenciado uma avalanche de mentiras e fake news. Nós precisamos construir uma corrente que faça prevalecer a verdade”, afirmou. Ele propôs a formação de uma “corrente da verdade contra a mentira” como resposta à disseminação de conteúdos falsos.

Para apoiar essa mobilização, o presidente do PT indicou ferramentas oficiais de consulta. “Se tiver dúvidas sobre a obra, se a obra é do governo federal, se não é do governo federal, é simples. Tem dois endereços digitais que podem esclarecer qualquer dúvida. O comunica.br e o gov.br”, orientou.

Pautas políticas e econômicas

Além da defesa das realizações do governo, Edinho destacou propostas defendidas por Lula, como mudanças no sistema tributário e no modelo político. “É o presidente Lula que a cada dia tem defendido reformas no nosso país, reformas no modelo político brasileiro”, afirmou.

Ele também mencionou a defesa de uma tributação mais justa. “Para que aqueles que não paguem impostos, que são privilegiados, possam pagar impostos para que o trabalhador [...] deixe de pagar”, explicou.

Outro ponto enfatizado foi a proposta de revisão da jornada de trabalho. “O fim da jornada seis por um também tem sido a bandeira levantada e defendida pelo presidente Lula”, disse, defendendo mais tempo para lazer, estudo e convivência familiar.

Mobilizações e cenário internacional

O dirigente partidário ainda convocou mobilizações para o 1º de maio, com foco na pauta trabalhista, e criticou conflitos internacionais. “Essa guerra não interessa ao povo brasileiro [...] nós temos que levantar a nossa voz contra essa guerra”, afirmou.

Ao final, Edinho reiterou a necessidade de engajamento contínuo da base aliada. “Se nós criarmos essa corrente, nós estaremos criando a corrente da verdade contra a corrente da mentira”, concluiu, ao defender a mobilização como estratégia central para o fortalecimento político do governo Lula.