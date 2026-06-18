Edinho Silva diz confiar na inocência de Jaques Wagner e defende investigações do caso Master

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta quinta-feira (18) confiar na inocência do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, após o parlamentar ser alvo de uma operação da Polícia Federal relacionada às investigações sobre o Banco Master. Em nota, o dirigente petista declarou que Wagner terá condições de esclarecer os fatos apurados.

Segundo o dirigente petista, o partido apoia as investigações sobre o caso e considera legítimo que a sociedade tenha acesso à verdade sobre eventuais irregularidades. Ao mesmo tempo, reforçou sua confiança no senador baiano.

"O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade, os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência", declarou Edinho Silva.

A nova fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços localizados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.

Além de Jaques Wagner, a ação também tem como alvo o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. As diligências ocorreram em imóveis ligados aos investigados em Salvador e em um hotel em Brasília onde o senador reside.