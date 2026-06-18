Implicado no Caso Master, Flávio Bolsonaro usa Jaques Wagner para atacar Lula

247 - Flagrado pedindo R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sugeriu envolvimento do governo Lula (PT) no Caso Master após a Polícia Federal deflagrar uma operação contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) nesta quinta-feira (18).

Em publicação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou: “Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder. CPMI do Banco Master já!”. A declaração foi feita após a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo Jaques Wagner, líder do governo no Senado, no âmbito da investigação sobre suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master.

A ação da PF cumpre mandados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. A apuração envolve os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação de Wagner no esquema investigado. O senador ainda não se manifestou publicamente sobre a operação.

A investigação mira elementos que apontariam para uma relação prolongada entre Wagner e o grupo ligado ao Master. Entre os materiais citados estão mensagens trocadas pelo senador com Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, além de documentos sobre repasses feitos à enteada do parlamentar.

De acordo com as apurações mencionadas, a enteada de Jaques Wagner teria recebido cerca de R$ 11 milhões do Banco Master ao longo dos anos. Parte desses valores, ainda conforme a investigação, teria sido paga por meio de intermediários, que também estão entre os alvos da ação deflagrada nesta quinta-feira.

A operação também busca esclarecer a frequência com que o senador teria utilizado jatos de Daniel Vorcaro. Outro ponto sob análise é o apartamento em Salvador que, segundo os investigadores, teria sido recebido por Wagner como presente e estaria avaliado em R$ 2,5 milhões.

A ofensiva de Flávio Bolsonaro contra Lula e o PT ocorre enquanto o próprio senador aparece ligado a Daniel Vorcaro. Reportagens apontam que Flávio negociou com o ex-banqueiro um financiamento de US$ 24 milhões, o equivalente a cerca de R$ 134 milhões, para a produção de “Dark Horse”, filme sobre Jair Bolsonaro (PL).

Ao menos R$ 61 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em operações relacionadas ao projeto. Os recursos teriam passado pela Entre Investimentos e Participações e seguido para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

Áudios atribuídos a Flávio Bolsonaro mostram o senador cobrando Vorcaro por parcelas atrasadas do financiamento. Em uma das mensagens, o parlamentar demonstra preocupação com atrasos em pagamentos vinculados à produção internacional do filme.

O caso ganhou relevância política porque uma das conversas entre Flávio e Vorcaro teria ocorrido em 16 de novembro de 2025, um dia antes da primeira prisão do banqueiro na Operação Compliance Zero e dois dias antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central.

Flávio Bolsonaro nega irregularidades e afirma que buscou patrocínio privado para uma produção privada sobre a história de Jair Bolsonaro. O senador também sustenta que não ofereceu contrapartidas a Daniel Vorcaro. A PF apura o destino dos recursos repassados pelo ex-banqueiro e se o dinheiro foi efetivamente usado no filme ou teve outra finalidade.