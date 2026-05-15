Eletrobras foi privatizada “a preço de banana”, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta sexta-feira (15), a privatização da Eletrobras durante evento em Barretos, no interior de São Paulo, voltado ao anúncio de investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). As informações são do Valor Econômico.

Ao discursar, Lula afirmou que a antiga estatal do setor elétrico foi vendida por valor abaixo do que considerava adequado e associou o processo a ganhos privados. “A Eletrobras era uma empresa pública de energia, era uma grande empresa. O presidente da Eletrobras, quando era pública, ganhava R$ 60 mil por mês. Aí privatizaram a preço de banana, e muita gente ficou rica com a privatização da Eletrobras”, disse o presidente.

A privatização da Eletrobras, considerada a maior empresa de energia elétrica da América Latina, recebeu aval do Tribunal de Contas da União (TCU) em 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, após um processo marcado por debates e controvérsias.

No mesmo discurso, Lula defendeu a relevância dos serviços públicos e citou o SUS como exemplo de política capaz de entregar resultados quando bem conduzida. “Está provando que aquilo que é público, quando feito com respeito, é muito melhor”, afirmou.

O presidente também disse que a indústria da saúde no Brasil atravessa um momento de forte expansão. Segundo ele, o setor cresce de forma “extraordinária”.

Investimentos no Hospital de Amor

O evento em Barretos foi realizado para anunciar a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD), unidade vinculada ao Hospital de Amor.

A agenda também incluiu a assinatura de portarias com novos investimentos para o SUS na unidade. A expectativa é que os recursos fortaleçam a estrutura de atendimento do Hospital de Amor e ampliem o acesso da população a tecnologias avançadas no tratamento do câncer.

Participaram do evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Lula volta a criticar IA nas eleições

Ainda nesta sexta-feira (15), Lula voltou a manifestar preocupação com o uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais. O presidente afirmou que a população precisa estar atenta à disseminação de informações falsas.

“A gente precisa aprender a não acreditar em mentiras”, declarou.

Lula também reforçou a posição de que ferramentas de IA não devem ser utilizadas no processo eleitoral. “Não pode ter nunca inteligência artificial para a eleição, porque governar não é artificial, é real”, afirmou.

O presidente já havia tratado do tema na quinta-feira (14), durante evento realizado na Bahia.