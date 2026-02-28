Elias Jabbour: imperialismo e sionismo são os maiores inimigos da humanidade

247 - O professor e economista Elias Jabbour afirmou em suas redes sociais que a associação do imperialismo e sionismo nos ataques contra a República Islâmica do Irã tem apenas como alvos as crianças.

“Ódio às crianças. A República Islâmica do Irã está sendo atacada por dois Estados bandidos: um é uma república cujo poder é exercido por pedófilos; o outro por genocidas que acreditam no retorno de Messias", destacou.

E acrescenta: "O imperialismo estadunidense e o sionismo são os maiores inimigos da humanidade”.

Nos ataques de Israel e EUA com o Irão um dos alvos foi uma escola de meninas em Minab, que deixou ao menos 160 mortos, segundo informa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

De acordo com fontes locais, 170 alunas estavam na escola no momento do ataque e o número de mortos deve aumentar, já que a operação de resgate ainda estava em andamento.