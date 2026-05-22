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      Em menos de um mês, programa do governo Lula aliviou dívidas de mais de 1 milhão de pessoas

      Novo Desenrola renegocia quase R$ 12 bilhões em dívidas

      04.05.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura da Medida Provisória referente ao Novo Desenrola Brasil, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
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      247 - O Novo Desenrola, programa de impacto social do governo Lula, renegociou quase R$ 12 bilhões em dívidas e beneficiou mais de 1 milhão de pessoas, segundo balanço apresentado pelo Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (21), informou a Agência Brasil.

      Os dados foram divulgados pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante coletiva sobre a nova etapa do programa. “O programa já alcançou mais de 1 milhão de CPFs e cerca de 1,1 milhão de operações”, afirmou Durigan.

      Descontos chegam a cerca de 85% para famílias

      No eixo voltado às famílias, o Ministério da Fazenda informou que 449 mil dívidas foram quitadas à vista. O valor original desses débitos era de R$ 1,06 bilhão, mas caiu para R$ 154,2 milhões após os descontos aplicados nas negociações.

      O abatimento médio nessa modalidade ficou em aproximadamente 85%, de acordo com os dados apresentados pelo governo.

      Além das quitações à vista, o Novo Desenrola refinanciou 685,5 mil operações com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Nesse grupo, o estoque original das dívidas era de cerca de R$ 9 bilhões. Após os acordos, o montante foi reduzido para R$ 1,36 bilhão, também com desconto médio próximo de 85%.

      Somadas as operações quitadas e refinanciadas, o Desenrola Famílias já movimentou aproximadamente R$ 10 bilhões em dívidas renegociadas.

      Fies tem mais de 34 mil contratos renegociados

      O governo também atualizou o balanço do Desenrola Fies, voltado a contratos em atraso do Fundo de Financiamento Estudantil. Até 19 de maio, foram renegociados 34.087 contratos.

      As dívidas originais dessa modalidade somavam R$ 2,04 bilhões. Depois dos acordos, o valor caiu para R$ 410,2 milhões. Segundo a Fazenda, o desconto médio no Desenrola Fies ficou próximo de 80%.

      FGTS poderá ser usado no programa

      Outra mudança anunciada pelo governo envolve o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A partir de 26 de maio, trabalhadores poderão utilizar o FGTS para quitar dívidas no Novo Desenrola.

      Inicialmente, o Ministério do Trabalho e Emprego havia informado que as renegociações começariam em 25 de maio. A Fazenda esclareceu, no entanto, que as consultas terão início no dia 25, enquanto as renegociações começarão no dia 26.

      Pelas regras anunciadas, será possível usar até 20% do saldo disponível do FGTS ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor. A estimativa da equipe econômica é liberar até R$ 8,2 bilhões para esse tipo de pagamento.

      O governo também anunciou a liberação de cerca de R$ 7 bilhões do saque-aniversário residual, que poderá ser usado no programa.

      Empresas também entram na renegociação

      Além de famílias e estudantes, o Novo Desenrola inclui modalidades voltadas a empresas. O Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Procred passam a contar com regras mais flexíveis, prazos mais longos e maior tolerância a atrasos.

      No Pronampe, destinado a micro e pequenas empresas, já foram realizadas mais de 31 mil operações, somando R$ 5,1 bilhões.

      O Procred, linha de crédito da Caixa Econômica Federal em parceria com o governo federal para microempreendedores individuais e microempresas, registrou 9.703 operações, com movimentação de R$ 396 milhões.

      Nova etapa mira consumidores adimplentes

      Segundo Dario Durigan, o Ministério da Fazenda trabalha em uma nova versão do programa voltada a consumidores adimplentes, ou seja, pessoas que não têm dívidas em atraso.

      “O Desenrola para adimplentes está sendo desenhado dentro do Ministério da Fazenda e muito em breve vamos trazer detalhes”, afirmou o ministro.

      Como funciona o Novo Desenrola

      Lançado no início de maio, o Novo Desenrola foi estruturado em quatro frentes: famílias, estudantes do Fies, empresas e produtores rurais.

      O programa permite renegociar dívidas como cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal e contratos do Fies. Segundo as regras anunciadas pelo governo, os juros máximos chegam a 1,99% ao mês.

      Os descontos podem variar de 30% a 90%, conforme o tipo de dívida e o prazo de pagamento definido na negociação.

      Restrição a apostas online

      Uma das regras do programa prevê que pessoas que aderirem ao Novo Desenrola ficarão bloqueadas por um ano em plataformas de apostas online.

      Ao anunciar a iniciativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a restrição. “Não pode renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet”, afirmou.

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