Programas sociais ajudam Lula a recuperar apoio popular, aponta Quaest

247 – A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira mostra que programas sociais e econômicos do governo Lula começam a produzir impacto político positivo junto à população. O principal destaque é o novo Desenrola 2.0, que recebeu apoio majoritário dos brasileiros e aparece como um dos motores da recuperação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados consideram o Desenrola 2.0 uma boa ideia porque ajuda famílias endividadas a sair do vermelho. Apenas 23% afirmaram que o programa é uma má ideia por estimular novo endividamento.



A percepção positiva é ainda mais forte entre setores populares e eleitores independentes. Entre os lulistas, 75% aprovam o programa. Entre eleitores sem alinhamento ideológico forte, o apoio também supera com folga a rejeição.



O levantamento mostra ainda que 38% acreditam que o Desenrola 2.0 ajudará muito as pessoas a saírem das dívidas, enquanto outros 27% afirmam que ajudará um pouco. Apenas 33% disseram que o programa não terá efeito relevante.



Outro dado importante é o amplo apoio à proposta de restringir apostas online para quem aderir ao programa. Segundo a pesquisa, 79% dos brasileiros defendem a proibição temporária das apostas para beneficiários do Desenrola 2.0.



A medida recebeu apoio até mesmo em setores conservadores do eleitorado. Entre os bolsonaristas, 68% são favoráveis à restrição.



Os dados sugerem que o governo Lula conseguiu recuperar parte da iniciativa política ao voltar a apostar em programas voltados ao cotidiano da população, especialmente em temas ligados ao endividamento, crédito e custo de vida.



A pesquisa também mostra que os beneficiários de programas sociais seguem como uma das principais bases de sustentação do presidente. Entre os beneficiários do Bolsa Família, Lula mantém ampla vantagem eleitoral e índices superiores de aprovação.



O levantamento Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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