Governo pretende lançar Desenrola para adimplentes em junho, diz Durigan
Programa renegociará dívidas com juros menores de consumidores que estão com as contas em dia, mas enfrentam dificuldades para arcar com os pagamentos
247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara o lançamento de uma nova etapa do programa Desenrola, voltada para consumidores adimplentes que enfrentam dificuldades por causa do alto comprometimento da renda com dívidas bancárias. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a proposta está em fase final de elaboração e deve ser anunciada ainda em junho, antes do início das restrições do período eleitoral.
“Está sendo desenhado aqui dentro do Ministério da Fazenda, com a minha coordenação e do secretário Cerón, muito em breve vamos trazer mais informações sobre isso (...) provavelmente nas próximas semanas, ainda no mês de junho”, afirmou Durigan a jornalistas no Ministério da Fazenda.
Governo quer lançar programa antes das restrições eleitorais
Ao comentar o calendário da medida, o ministro afirmou que o governo pretende concluir o lançamento antes da entrada em vigor das regras eleitorais mais rígidas.
“Vamos fazer dentro do mês de junho, antes de qualquer discussão eleitoral. A mobilização de 90 dias, que será o mesmo prazo delimitado para o Desenrola Adimplentes, a garantir que tenhamos um período determinado. É uma situação que não é rotineira, não pretendemos retomar esse tipo de medida”, declarou.
A expectativa é que o programa tenha duração de 90 dias, repetindo o formato adotado na primeira fase do Desenrola, criada para pessoas com pagamentos em atraso.
Novo Desenrola focará famílias com renda comprometida
Diferentemente da versão anterior, a nova etapa terá como foco consumidores que estão com as contas em dia, mas enfrentam dificuldades para arcar com empréstimos, cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito com juros elevados.
A intenção do governo é permitir que essas dívidas sejam substituídas por linhas de crédito mais baratas, reduzindo o risco de inadimplência e dando maior fôlego financeiro às famílias.
Programa deve usar recursos remanescentes do FGO
De acordo com interlocutores da equipe econômica, o governo pretende utilizar recursos remanescentes do Fundo Garantidor de Operações (FGO), usados na fase anterior do Desenrola, para viabilizar o novo programa.
A estratégia é fazer aportes graduais no fundo, conforme a demanda da iniciativa, para reduzir o custo fiscal da medida. A avaliação da equipe econômica é que ainda deve haver sobra de recursos suficiente para colocar a nova modalidade em funcionamento.