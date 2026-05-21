Governo pretende lançar Desenrola para adimplentes em junho, diz Durigan

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara o lançamento de uma nova etapa do programa Desenrola, voltada para consumidores adimplentes que enfrentam dificuldades por causa do alto comprometimento da renda com dívidas bancárias. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a proposta está em fase final de elaboração e deve ser anunciada ainda em junho, antes do início das restrições do período eleitoral.

“Está sendo desenhado aqui dentro do Ministério da Fazenda, com a minha coordenação e do secretário Cerón, muito em breve vamos trazer mais informações sobre isso (...) provavelmente nas próximas semanas, ainda no mês de junho”, afirmou Durigan a jornalistas no Ministério da Fazenda.

Governo quer lançar programa antes das restrições eleitorais

Ao comentar o calendário da medida, o ministro afirmou que o governo pretende concluir o lançamento antes da entrada em vigor das regras eleitorais mais rígidas.

“Vamos fazer dentro do mês de junho, antes de qualquer discussão eleitoral. A mobilização de 90 dias, que será o mesmo prazo delimitado para o Desenrola Adimplentes, a garantir que tenhamos um período determinado. É uma situação que não é rotineira, não pretendemos retomar esse tipo de medida”, declarou.

A expectativa é que o programa tenha duração de 90 dias, repetindo o formato adotado na primeira fase do Desenrola, criada para pessoas com pagamentos em atraso.

Novo Desenrola focará famílias com renda comprometida

Diferentemente da versão anterior, a nova etapa terá como foco consumidores que estão com as contas em dia, mas enfrentam dificuldades para arcar com empréstimos, cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito com juros elevados.

A intenção do governo é permitir que essas dívidas sejam substituídas por linhas de crédito mais baratas, reduzindo o risco de inadimplência e dando maior fôlego financeiro às famílias.

Programa deve usar recursos remanescentes do FGO

De acordo com interlocutores da equipe econômica, o governo pretende utilizar recursos remanescentes do Fundo Garantidor de Operações (FGO), usados na fase anterior do Desenrola, para viabilizar o novo programa.

A estratégia é fazer aportes graduais no fundo, conforme a demanda da iniciativa, para reduzir o custo fiscal da medida. A avaliação da equipe econômica é que ainda deve haver sobra de recursos suficiente para colocar a nova modalidade em funcionamento.