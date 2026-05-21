Desenrola 2.0 já beneficiou 1 milhão de brasileiros, diz Durigan

247 - O programa Desenrola 2.0 já alcançou cerca de 1 milhão de brasileiros desde o lançamento, no início de maio. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que os descontos médios nas renegociações chegam a 85%. A iniciativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca reduzir o endividamento da população brasileira por meio da renegociação de débitos bancários e financiamentos estudantis, com juros limitados e condições facilitadas de pagamento.

Descontos chegam a 85% nas negociações

De acordo com Durigan, 449 mil dívidas já foram quitadas à vista com desconto médio de 85% sobre os valores originais. O total devido era de R$ 1 bilhão, mas os pagamentos efetivamente realizados somaram R$ 154 milhões após os abatimentos.

Além disso, outras 685,5 mil dívidas foram refinanciadas com o mesmo percentual médio de desconto. Nesse caso, os débitos originais chegavam a R$ 9 bilhões, enquanto os contratos renegociados totalizaram R$ 1,3 bilhão.

O programa contempla dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, empréstimos pessoais e financiamentos estudantis. Dados do Banco Central mostram que, no fim de 2024, cerca de 117 milhões de brasileiros possuíam algum tipo de dívida com instituições financeiras.

Fies também entra no programa de renegociação

O ministro da Fazenda informou ainda que 34 mil contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram refinanciados até o dia 19 de maio. Segundo os dados apresentados, o valor original dessas dívidas chegava a R$ 2 bilhões. Após os descontos médios de 80%, os contratos renegociados passaram a representar R$ 410 milhões.

Governo quer reduzir endividamento das famílias

O Desenrola 2.0 foi estruturado em quatro frentes: famílias, estudantes do Fies, empresas e agricultores rurais.

Na semana passada, o presidente Lula afirmou que os juros das renegociações serão limitados a 1,99% ao mês. Os descontos oferecidos podem variar entre 30% e 90%, dependendo da modalidade da dívida e do prazo escolhido pelo consumidor.

O governo federal também anunciou a criação de uma calculadora digital para que os trabalhadores possam simular os descontos e verificar as melhores condições de renegociação.

Para viabilizar o programa, a União pretende utilizar um fundo garantidor abastecido com recursos públicos e valores esquecidos pelos trabalhadores em instituições financeiras. A expectativa é captar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões desses recursos, além de um novo aporte federal de até R$ 5 bilhões.

Participantes terão restrições em apostas online

Uma das medidas previstas pelo governo estabelece que os participantes do programa ficarão impedidos, durante um ano, de utilizar plataformas de apostas online.