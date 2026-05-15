Ministério da Fazenda lança calculadora do Novo Desenrola Brasil para simular renegociação de dívidas

247 - O Ministério da Fazenda lançou, nesta sexta-feira (15), uma calculadora para simular a renegociação de dívidas no programa Novo Desenrola Brasil. A ferramenta permite ao cidadão estimar condições de pagamento antes de procurar uma instituição financeira. A calculadora já está disponível no site da pasta e apresenta valores aproximados com base nas regras do programa.

Segundo o SBT News, a simulação considera fatores como o tempo de atraso das dívidas e os descontos mínimos exigidos para renegociação. O objetivo é permitir que os usuários tenham uma previsão das condições que poderão ser oferecidas pelos bancos participantes.

A ferramenta também possibilita simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no pagamento das dívidas. Pelas regras do programa, o trabalhador pode utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil, prevalecendo o valor maior. O Ministério da Fazenda orienta que a possibilidade de utilização do FGTS seja confirmada junto à instituição financeira responsável pela operação.

Como funciona o programa

O Novo Desenrola Brasil foi criado para auxiliar famílias endividadas na reorganização das finanças pessoais. O programa permite substituir dívidas antigas por um novo crédito com condições consideradas mais favoráveis, incluindo juros menores e prazos maiores para pagamento.

O governo federal atua como garantidor das operações por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO), mecanismo que reduz o risco para os bancos e facilita a renegociação dos débitos.