Site falso usa Desenrola Brasil para aplicar golpes; confira endereço correto

247 - Um site falso que usa o nome do Novo Desenrola Brasil está sendo utilizado para aplicar golpes contra pessoas interessadas em renegociar dívidas. As informações são do Ministério da Fazenda, que alerta que a participação no programa é gratuita e deve ser buscada diretamente junto aos bancos e instituições financeiras responsáveis pelos débitos.

Segundo o Ministério da Fazenda, a página fraudulenta imita canais oficiais do órgão e promete que o consumidor poderá “limpar o nome” em até cinco dias. Para isso, o site solicita consulta por CPF, afirma verificar uma suposta elegibilidade ao programa e usa um chat para coletar dados sobre o tipo de dívida, como cartão de crédito.

Os golpistas condicionam a renegociação ao pagamento de uma falsa taxa. A cobrança é feita por meio de transferência via Pix, sob a justificativa de supostas “taxas administrativas” e de “processamento eletrônico”.

Fazenda reforça que programa não cobra taxa

O Ministério da Fazenda informa que não existe cobrança de taxa para participar do Novo Desenrola Brasil. A orientação é que os consumidores interessados em renegociar dívidas procurem diretamente os bancos e as instituições financeiras com as quais mantêm débitos.

O programa permite que as renegociações envolvam redução de juros e descontos sobre o valor das dívidas, conforme as condições oferecidas pelas instituições financeiras participantes.

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