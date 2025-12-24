TV 247 logo
      Em postagem, Novo pede impeachment de Moraes

      Partido reage a informação sobre suposta intercessão em favor do Banco Master

      Brasília (DF) - 10/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - Em postagem nas redes sociais, o Partido Novo defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a divulgação de informações sobre uma suposta atuação do magistrado junto ao Banco Central em favor do Banco Master.

      “O Alexandre de Moraes já deveria ter sofrido impeachment pela condução abusiva do inquérito das fake news”, afirmou o partido na postagem. Em seguida, o Novo acrescentou: “Que ele esteja envolvido em outro escândalo digno de remoção do cargo é prova de que a Corte opera sem qualquer controle”.

      Na mesma manifestação, a legenda elevou o tom institucional da crítica e colocou em xeque o equilíbrio entre os Poderes. “Não há República quando um poder age sem freios”, declarou o partido.

