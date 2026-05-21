Embraer conclui testes de voo pairado de carro voador nos EUA

247 - A Embraer, por meio da Eve Air Mobility, concluiu com sucesso uma nova etapa de testes do seu protótipo de carro voador, conhecido como eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical). As informações foram divulgadas originalmente pelo portal G1 nesta quarta-feira (21). Os ensaios ocorreram nos Estados Unidos e marcaram o avanço do programa de desenvolvimento da aeronave elétrica, considerada uma das principais apostas da empresa para a mobilidade aérea urbana.

Segundo a Eve, os testes tiveram como foco a avaliação do desempenho do veículo em voo pairado e em manobras realizadas em baixa velocidade, inferiores a 15 nós — o equivalente a aproximadamente 28 km/h. Durante os experimentos, também foram analisados os sistemas de controle da aeronave, o comportamento térmico e os impactos do fluxo de ar gerado pelos rotores.

Ao longo das operações, o protótipo chegou a alcançar cerca de 20 nós, aproximadamente 37 km/h, em deslocamento horizontal. A companhia informou ainda que, nesta fase, foram executados testes com comandos simultâneos nos quatro eixos de controle da aeronave, etapa considerada essencial para o avanço do projeto.

Próximos testes devem ocorrer ainda em 2026

De acordo com a Eve, os resultados obtidos contribuem para ampliar o chamado envelope de voo da aeronave, permitindo a evolução para velocidades mais elevadas nas próximas fases de desenvolvimento. A empresa afirmou que os testes em solo devem continuar nas próximas semanas.

A expectativa é que a próxima etapa do programa seja iniciada no segundo semestre de 2026, quando começarão os testes de voo de transição — fase em que o veículo passa do voo vertical para o deslocamento horizontal, simulando condições reais de operação urbana.

O voo inaugural do protótipo havia sido realizado em dezembro do ano passado em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, onde a Embraer mantém uma de suas principais unidades de testes e engenharia aeronáutica.

Modelo terá capacidade para cinco pessoas

O eVTOL desenvolvido pela Eve foi projetado para transportar até cinco pessoas, sendo quatro passageiros e um piloto. A aeronave elétrica terá autonomia estimada em 100 quilômetros, permitindo a realização de trajetos urbanos de curta distância, como conexões entre cidades próximas, aeroportos e centros comerciais.

Atualmente, a empresa já acumula cerca de 3 mil encomendas do veículo. Parte da produção está prevista para ocorrer em Taubaté, no interior paulista, município que concentra operações ligadas ao setor aeronáutico e de mobilidade avançada.

A Eve prevê iniciar as entregas comerciais dos carros voadores em 2027. No mesmo ano, a companhia também planeja dar início às operações comerciais dos eVTOLs em diferentes mercados ao redor do mundo.

Mercado global de eVTOLs deve crescer até 2045

As projeções da empresa apontam para uma expansão acelerada do setor nas próximas décadas. Segundo estimativas divulgadas pela Eve, a frota mundial de eVTOLs poderá atingir cerca de 30 mil aeronaves até 2045.

A companhia também projeta que mais de 3 bilhões de passageiros sejam transportados por esse tipo de veículo elétrico ao longo desse período, consolidando a chamada mobilidade aérea urbana como uma alternativa para deslocamentos em grandes centros urbanos.

O segmento de carros voadores tem atraído investimentos de empresas aeronáuticas e de tecnologia em diferentes países, impulsionado pela busca por soluções de transporte com menor emissão de carbono e maior eficiência em áreas metropolitanas congestionadas.