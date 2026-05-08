Embraer tem receita recorde de R$ 7,6 bilhões no primeiro trimestre de 2026

247 - A Embraer registrou a maior receita de sua história para um primeiro trimestre. De acordo com balanço financeiro divulgado nesta sexta-feira (8), a fabricante brasileira de aeronaves faturou R$ 7,6 bilhões entre janeiro e março de 2026, resultado que representa crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

A companhia sediada em São José dos Campos (SP) também alcançou receita de US$ 1,4 bilhão no trimestre, avanço anual de 31% em dólares, desempenho influenciado pela variação cambial e pelo fortalecimento das operações nos segmentos de Defesa & Segurança e Aviação Comercial.

Apesar da receita histórica, o lucro líquido da empresa somou R$ 145,4 milhões nos três primeiros meses do ano, abaixo dos R$ 299,9 milhões registrados no mesmo intervalo de 2025. A Embraer informou ainda que as tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos provocaram impacto de US$ 13 milhões no período.

Os investimentos realizados pela companhia chegaram a US$ 98,8 milhões entre janeiro e março. Considerando também os aportes feitos na Eve, subsidiária dedicada à mobilidade aérea urbana e ao desenvolvimento do chamado “carro voador”, o total investido atingiu US$ 148,6 milhões.

O balanço mostra ainda um avanço expressivo no número de aeronaves entregues. No primeiro trimestre de 2026, a Embraer entregou 44 aviões, contra 30 no mesmo período do ano anterior, crescimento de 47%.

Do total entregue neste ano, foram contabilizados 10 jatos comerciais, 29 jatos executivos e cinco aeronaves de defesa — sendo um cargueiro KC-390 Millennium e quatro unidades do A-29 Super Tucano.

Outro destaque do trimestre foi a expansão da carteira de pedidos da fabricante. Segundo a Embraer, o volume consolidado de encomendas alcançou US$ 32,1 bilhões, alta de 21,6% na comparação anual e o sexto recorde histórico consecutivo da companhia.

A empresa ressaltou que o segmento de Aviação Comercial teve papel central nesse resultado, com crescimento de 50% na carteira de pedidos em relação ao mesmo período do ano passado.

Para 2026, a Embraer manteve as projeções já anunciadas ao mercado. A expectativa é entregar entre 80 e 85 aeronaves comerciais ao longo do ano, além de 160 a 170 jatos executivos.