Grécia demonstra interesse em aeronaves da Embraer

247 - A Grécia demonstrou interesse na compra de aeronaves militares C-390, fabricadas pela Embraer. O tema foi confirmado pelo ministro da Defesa grego, Nikos Dendias, após encontro com o homólogo português, Nuno Melo, em Lisboa. As informações são da RT Brasil.

Dendias afirmou: "Tivemos a oportunidade de discutir muitos temas (...) um deles foi a possibilidade de compra da aeronave C-390". O ministro não detalhou quantidades nem valores envolvidos em uma eventual negociação.

Investimento grego em defesa

O governo grego planeja investir cerca de 28 bilhões de euros até 2036 em defesa, após um período de restrições orçamentárias decorrentes da crise da dívida que atingiu o país entre 2009 e 2018.

Atualmente, a Força Aérea da Grécia opera aeronaves da Embraer dos modelos C-130 e C-27. O C-390 é apresentado como uma alternativa mais moderna para transporte tático, reabastecimento aéreo e missões logísticas.

O papel estratégico de Portugal

Portugal desempenha um papel estratégico no programa do cargueiro militar brasileiro. A empresa OGMA, controlada pela Embraer e com participação do Estado português, fabrica partes da fuselagem central da aeronave, que são enviadas ao Brasil para montagem final.

O país europeu foi o primeiro membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) a encomendar o C-390, em 2019.