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      Embraer atinge recorde de US$ 32,1 bilhões em pedidos no trimestre

      Resultado é impulsionado por novos contratos e crescimento da aviação comercial

      Fábrica da Embraer em São José dos Campos, Brasil 16 de julho de 2025 REUTERS/Roosevelt Cassio (Foto: REUTERS/Roosevelt Cassio)

      247 - A Embraer alcançou um novo marco em seu desempenho ao registrar uma carteira de pedidos de US$ 32,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026, consolidando o sexto recorde histórico da companhia. O resultado representa um crescimento anual de 22%, impulsionado principalmente pelo avanço da aviação comercial e pela expansão da área de serviços.

      O desempenho foi liderado pela divisão de aviação comercial, cuja carteira de pedidos atingiu US$ 15 bilhões, o que corresponde a uma alta de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.

      Aviação comercial lidera crescimento

      A expansão do segmento comercial foi sustentada por novos contratos estratégicos. Entre eles, destaca-se a seleção do modelo E195-E2 pela companhia aérea Finnair, em um acordo que pode chegar a até 46 aeronaves.

      O resultado reforça a presença da Embraer no mercado internacional e evidencia a demanda por aeronaves mais eficientes no setor aéreo global.

      Aviação executiva mantém estabilidade

      No segmento de aviação executiva, a carteira de pedidos permaneceu estável, somando US$ 7,6 bilhões tanto na comparação trimestral quanto anual.

      A família de jatos Phenom 300 segue como referência no mercado, sendo reconhecida como a mais vendida do mundo na categoria de jatos leves pelo 14º ano consecutivo.

      Defesa amplia entregas internacionais

      A área de Defesa & Segurança registrou entregas relevantes ao longo do trimestre. Foram fornecidas uma aeronave KC-390 para Portugal e quatro unidades do A-29 Super Tucano para clientes no Uruguai, Portugal e um país não divulgado.

      As entregas reforçam a atuação internacional da empresa e sua capacidade de atender diferentes demandas no setor militar.

      Serviços atingem novo recorde

      O segmento de Serviços & Suporte também apresentou crescimento, atingindo um volume recorde de US$ 5,1 bilhões em carteira. O avanço foi de 11% em relação ao ano anterior.

      O desempenho reflete a ampliação das operações de manutenção, suporte e soluções integradas, consolidando uma estratégia de diversificação de receitas e maior previsibilidade financeira.

      Com resultados consistentes em diferentes áreas de atuação, a Embraer mantém trajetória de expansão e reforça sua posição no mercado global de aviação.

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