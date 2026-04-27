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      Ministro da Defesa diz que viajará em junho para fechar novas vendas de cargueiro militar da Embraer

      José Múcio disse que 37 unidades já foram vendidas a países europeus e cobrou maior reciprocidade de nações que vendem equipamentos militares ao Brasil

      Cargueiro militar KC 390 e ministro da Defesa, José Múcio (Foto: Gabriel Araujo / Reuters / Marcelo Camargo/Agência Brasil )

      Reuters - O Ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta segunda-feira que fará em junho novas viagens internacionais para fechar contratos de venda do avião cargueiro KC390, produzido no Brasil pela Embraer.

      Múcio não revelou os países que irão assinar o compromisso de compra do cargueiro em parceria com as Forças Armadas do Brasil.

      O ministro revelou que até agora 37 aviões unidades do modelo já foram vendidos a países europeus e cobrou maior reciprocidade de algumas nações que vendem equipamentos de militares ao Brasil, mas não compram materiais e dispositivos brasileiros.

      "Precisamos cobrar mais reciprocidade porque tem países que nós compramos e não estão comprando (de nós)”,disse o ministro a jornalistas em evento da Marinha.

      "Em junho devo fazer uma viagem (internacional) para fechar mais contratos...quem compra um KC390 compra dois e diz para o vizinho que é ótimo. Melhor forma de vender o KC390 é colocar em outro lugar", acrescentou.

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