Celso Amorim abre portas para Embraer na Turquia
Negociações incluem aviação comercial, militar e novos projetos conjuntos entre Brasil e Turquia
247 - O ex-chanceler e assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, avançou em negociações com o governo da Turquia para ampliar parcerias comerciais e industriais com o Brasil, com destaque para o setor aeroespacial. As tratativas envolvem a possibilidade de cooperação direta entre a Embraer e empresas turcas, abrangendo desde a aviação comercial até projetos militares e desenvolvimento de novas aeronaves.
Os entendimentos foram discutidos durante reunião com o ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia, Mehmet Fatih Kacır, à margem do Fórum Diplomático de Antalya.
Parceria estratégica no setor aeroespacial
Durante o encontro, as delegações exploraram oportunidades para formalizar uma parceria ampla entre a Embraer e o setor industrial turco. Entre os temas abordados estão a produção e comercialização de aeronaves civis, o fortalecimento da cooperação em transporte militar — incluindo o KC-390 — e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de novos modelos.
A proposta prevê um espectro diversificado de colaboração, com potencial para impulsionar a presença da indústria aeronáutica brasileira no mercado internacional e ampliar a inserção tecnológica do país.
Cooperação em defesa e inovação
Além da aviação, as conversas também avançaram sobre possíveis acordos na área de defesa. Foram discutidas alternativas que vão desde a aquisição de equipamentos até a criação de joint ventures entre empresas brasileiras e turcas.
A estratégia busca fortalecer capacidades produtivas e tecnológicas, com foco na inovação e na ampliação da competitividade industrial. A cooperação pode envolver transferência de tecnologia e desenvolvimento conjunto de projetos estratégicos.
Agenda internacional e articulação diplomática
A negociação com a Turquia integra uma agenda mais ampla de Amorim na Europa e no Oriente Médio, voltada ao fortalecimento das relações internacionais do Brasil. O assessor também participou do Fórum Diplomático de Antalya, que reuniu lideranças globais para discutir desafios geopolíticos e caminhos para a estabilidade internacional.
Antes da passagem pela Turquia, Amorim esteve em Paris, onde se reuniu com o assessor diplomático do presidente francês, Emmanuel Bonne, para tratar de coordenação internacional diante de crises globais.
Histórico de cooperação e perspectivas
No mesmo período, Amorim também participou de encontros com autoridades da Turquia e do Irã, revisitando experiências de cooperação diplomática entre os países. O diálogo reforçou a importância de iniciativas conjuntas para a construção de soluções políticas e econômicas.
As negociações com Ancara indicam uma estratégia de diversificação de parcerias e de fortalecimento da indústria nacional, com potencial impacto sobre exportações, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico.