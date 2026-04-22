Celso Amorim abre portas para Embraer na Turquia

247 - O ex-chanceler e assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, avançou em negociações com o governo da Turquia para ampliar parcerias comerciais e industriais com o Brasil, com destaque para o setor aeroespacial. As tratativas envolvem a possibilidade de cooperação direta entre a Embraer e empresas turcas, abrangendo desde a aviação comercial até projetos militares e desenvolvimento de novas aeronaves.

Os entendimentos foram discutidos durante reunião com o ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia, Mehmet Fatih Kacır, à margem do Fórum Diplomático de Antalya.

Fórum Diplomático de Antalya (Photo: Divulgação) Divulgação

Parceria estratégica no setor aeroespacial

Durante o encontro, as delegações exploraram oportunidades para formalizar uma parceria ampla entre a Embraer e o setor industrial turco. Entre os temas abordados estão a produção e comercialização de aeronaves civis, o fortalecimento da cooperação em transporte militar — incluindo o KC-390 — e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de novos modelos.

A proposta prevê um espectro diversificado de colaboração, com potencial para impulsionar a presença da indústria aeronáutica brasileira no mercado internacional e ampliar a inserção tecnológica do país.

Cooperação em defesa e inovação

Além da aviação, as conversas também avançaram sobre possíveis acordos na área de defesa. Foram discutidas alternativas que vão desde a aquisição de equipamentos até a criação de joint ventures entre empresas brasileiras e turcas.

A estratégia busca fortalecer capacidades produtivas e tecnológicas, com foco na inovação e na ampliação da competitividade industrial. A cooperação pode envolver transferência de tecnologia e desenvolvimento conjunto de projetos estratégicos.

Agenda internacional e articulação diplomática

A negociação com a Turquia integra uma agenda mais ampla de Amorim na Europa e no Oriente Médio, voltada ao fortalecimento das relações internacionais do Brasil. O assessor também participou do Fórum Diplomático de Antalya, que reuniu lideranças globais para discutir desafios geopolíticos e caminhos para a estabilidade internacional.

Celso Amorim no Fórum Diplomático de Antalya (Photo: Divulgação) Divulgação

Antes da passagem pela Turquia, Amorim esteve em Paris, onde se reuniu com o assessor diplomático do presidente francês, Emmanuel Bonne, para tratar de coordenação internacional diante de crises globais.

Histórico de cooperação e perspectivas

No mesmo período, Amorim também participou de encontros com autoridades da Turquia e do Irã, revisitando experiências de cooperação diplomática entre os países. O diálogo reforçou a importância de iniciativas conjuntas para a construção de soluções políticas e econômicas.

İran nükleer programı ile ilgili bugüne kadar yapılan en somut anlaşma olan ve hala revize edilerek uygulama şansı bulunan 17 Mayıs 2010 tarihli Tahran nükleer anlaşmasını birlikte müzakere ettiğimiz ve Başbakan Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinecat ve Cumhurbaşkanı… pic.twitter.com/iaHkEF9lTS — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 21, 2026

As negociações com Ancara indicam uma estratégia de diversificação de parcerias e de fortalecimento da indústria nacional, com potencial impacto sobre exportações, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico.