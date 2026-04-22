"Quando você mata os negociadores, o que sobra são os guerreiros", diz Celso Amorim, sobre a situação no Irã

247 - O ex-chanceler e assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, criticou o enfraquecimento da diplomacia nas negociações envolvendo o Irã e alertou para o risco de escalada de conflitos. Ao comentar o cenário internacional, ele afirmou: “quando você mata os negociadores, o que sobra são os guerreiros”. Amorim cumpre agenda internacional na França e na Turquia nesta semana, com foco no acompanhamento de temas prioritários da política externa brasileira e no fortalecimento do diálogo com parceiros estratégicos.

Fórum internacional discute desafios à paz

Na sexta-feira (17), Amorim participou da abertura do Fórum Diplomático de Antalya, evento que reuniu lideranças globais, incluindo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan. O encontro abordou o cenário geopolítico atual, com ênfase nos desafios à estabilidade internacional e à construção de soluções pacíficas para conflitos.

Celso Amorim no Fórum Diplomático de Antalya (Photo: Divulgação) Divulgação

No sábado (18), o assessor integrou o painel “Emerging Partnerships in International Peace Mediation”, dedicado à mediação internacional. O debate contou com representantes de diferentes países e organismos multilaterais, como o ministro de Estado do Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, e a subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo.

Celso Amorim e Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaif (Photo: Divulgação) Divulgação

Cooperação com a Turquia e indústria de defesa

À margem do fórum, Amorim se reuniu com o ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia, Mehmet Fatih Kacır. As conversas incluíram a ampliação da cooperação bilateral no setor aeroespacial, com destaque para a possibilidade de parceria entre a Embraer e empresas turcas.

Celso Amorim e Mehmet Fatih Kacır (Photo: Divulgação) Divulgação

Entre os temas discutidos estão iniciativas em aviação comercial, desenvolvimento de aeronaves militares, como o KC-390, e projetos conjuntos para novos modelos. Também foram exploradas oportunidades na indústria de defesa, incluindo aquisição de equipamentos e criação de joint ventures para fortalecer capacidades tecnológicas e produtivas do Brasil.

Diálogo sobre o Irã e histórico de mediação

Durante encontro na residência do ex-primeiro-ministro turco Ahmet Davutoğlu, Amorim se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki. A conversa resgatou a aproximação diplomática entre Brasil, Irã e Turquia nos anos 2000.

İran nükleer programı ile ilgili bugüne kadar yapılan en somut anlaşma olan ve hala revize edilerek uygulama şansı bulunan 17 Mayıs 2010 tarihli Tahran nükleer anlaşmasını birlikte müzakere ettiğimiz ve Başbakan Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinecat ve Cumhurbaşkanı… pic.twitter.com/iaHkEF9lTS — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 21, 2026

Os participantes revisitaram o acordo nuclear de Teerã, resultado de negociações conduzidas pelos três países, considerado à época uma alternativa baseada no uso pacífico da energia nuclear. Segundo os relatos, a iniciativa enfrentou resistência de potências internacionais, que mantiveram sanções e não apoiaram o processo.

O grupo também defendeu a ideia de um Oriente Médio livre de armas nucleares e avaliou que os princípios daquele acordo ainda podem servir de base para soluções diplomáticas contemporâneas.

Agenda inclui diálogo com a França

Antes da passagem pela Turquia, Amorim esteve em Paris, onde se reuniu com Emmanuel Bonne, assessor diplomático do presidente francês, Emmanuel Macron. O encontro tratou do cenário internacional e da possibilidade de coordenação entre países comprometidos com o multilateralismo e a estabilidade global.

A agenda internacional reforça o papel da diplomacia brasileira em iniciativas de diálogo e mediação, em um momento marcado por tensões geopolíticas e desafios à cooperação internacional.