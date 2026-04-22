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      "Quando você mata os negociadores, o que sobra são os guerreiros", diz Celso Amorim, sobre a situação no Irã

      Assessor de Lula critica ruptura diplomática e defende mediação internacional em cenário de tensões globais

      Fórum Diplomático de Antalya (Foto: Divulgação)

      247 - O ex-chanceler e assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, criticou o enfraquecimento da diplomacia nas negociações envolvendo o Irã e alertou para o risco de escalada de conflitos. Ao comentar o cenário internacional, ele afirmou: “quando você mata os negociadores, o que sobra são os guerreiros”. Amorim cumpre agenda internacional na França e na Turquia nesta semana, com foco no acompanhamento de temas prioritários da política externa brasileira e no fortalecimento do diálogo com parceiros estratégicos.

      Fórum internacional discute desafios à paz

      Na sexta-feira (17), Amorim participou da abertura do Fórum Diplomático de Antalya, evento que reuniu lideranças globais, incluindo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan. O encontro abordou o cenário geopolítico atual, com ênfase nos desafios à estabilidade internacional e à construção de soluções pacíficas para conflitos.

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      Celso Amorim no Fórum Diplomático de Antalya(Photo: Divulgação)Divulgação

      No sábado (18), o assessor integrou o painel “Emerging Partnerships in International Peace Mediation”, dedicado à mediação internacional. O debate contou com representantes de diferentes países e organismos multilaterais, como o ministro de Estado do Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, e a subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo.

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      Celso Amorim e Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaif(Photo: Divulgação)Divulgação

      Cooperação com a Turquia e indústria de defesa

      À margem do fórum, Amorim se reuniu com o ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia, Mehmet Fatih Kacır. As conversas incluíram a ampliação da cooperação bilateral no setor aeroespacial, com destaque para a possibilidade de parceria entre a Embraer e empresas turcas.

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      Celso Amorim e Mehmet Fatih Kacır(Photo: Divulgação)Divulgação

      Entre os temas discutidos estão iniciativas em aviação comercial, desenvolvimento de aeronaves militares, como o KC-390, e projetos conjuntos para novos modelos. Também foram exploradas oportunidades na indústria de defesa, incluindo aquisição de equipamentos e criação de joint ventures para fortalecer capacidades tecnológicas e produtivas do Brasil.

      Diálogo sobre o Irã e histórico de mediação

      Durante encontro na residência do ex-primeiro-ministro turco Ahmet Davutoğlu, Amorim se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki. A conversa resgatou a aproximação diplomática entre Brasil, Irã e Turquia nos anos 2000.

      Os participantes revisitaram o acordo nuclear de Teerã, resultado de negociações conduzidas pelos três países, considerado à época uma alternativa baseada no uso pacífico da energia nuclear. Segundo os relatos, a iniciativa enfrentou resistência de potências internacionais, que mantiveram sanções e não apoiaram o processo.

      O grupo também defendeu a ideia de um Oriente Médio livre de armas nucleares e avaliou que os princípios daquele acordo ainda podem servir de base para soluções diplomáticas contemporâneas.

      Agenda inclui diálogo com a França

      Antes da passagem pela Turquia, Amorim esteve em Paris, onde se reuniu com Emmanuel Bonne, assessor diplomático do presidente francês, Emmanuel Macron. O encontro tratou do cenário internacional e da possibilidade de coordenação entre países comprometidos com o multilateralismo e a estabilidade global.

      A agenda internacional reforça o papel da diplomacia brasileira em iniciativas de diálogo e mediação, em um momento marcado por tensões geopolíticas e desafios à cooperação internacional.

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