Empresa de marketing tentou contratar vereador para atacar o Banco Central

247 - Uma empresa de marketing sediada em Brasília é apontada como responsável por tentar contratar o vereador Rony Gabriel (PL), de Erechim, no Rio Grande do Sul, para produzir conteúdos nas redes sociais com ataques ao Banco Central e em defesa do Banco Master, instituição que teve sua liquidação extrajudicial decretada em novembro de 2025. O caso veio à tona após o próprio parlamentar divulgar um vídeo relatando a abordagem, informa o jornal O Estado de São Paulo.

Segundo Rony Gabriel, que soma cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, o contato ocorreu no dia 20 de dezembro, quando foi procurado por uma empresa que se apresentava como especializada em “gerenciamento de reputação para um grande executivo”.

No vídeo publicado em suas redes sociais, o vereador afirmou que a proposta consistia na produção de vídeos para sustentar a narrativa de que o Banco Master teria sido vítima do Banco Central. “A ideia era dizer que o Banco Master era uma vítima do Banco Central”, relatou o parlamentar, acrescentando que recusou a oferta.

De acordo com a GloboNews, o contato com Rony Gabriel foi feito por um homem identificado como André Salvador, que consta na Receita Federal como um dos sócios da Unltd Network Brazil, empresa que atua na área de marketing. O primeiro contato teria ocorrido por meio de um assessor do vereador, também no dia 20 de dezembro.

Ainda segundo o relato, a empresa informou que estaria conduzindo um trabalho de gerenciamento de crise para um “grande executivo” e buscava recrutar influenciadores e perfis alinhados à direita para atuar em uma disputa política descrita como travada “contra o sistema”, com envolvimento de setores da esquerda e do centrão. O projeto teria o nome de DV, iniciais de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Como parte do processo, André Salvador teria encaminhado um contrato de confidencialidade ao assessor do vereador. O documento previa multa de R$ 800 mil em caso de descumprimento das cláusulas. Após a assinatura do termo, as partes participaram de uma reunião remota, na qual Rony Gabriel recebeu mais detalhes sobre a iniciativa.

Durante o encontro, o vereador foi orientado a gravar vídeos criticando o Banco Central, questionando a rapidez da liquidação do Banco Master e levantando dúvidas sobre “a quem interessaria” o encerramento de um banco que estaria em expansão. Entre as diretrizes, também estava a defesa da abertura de um inquérito no Tribunal de Contas da União para apurar a atuação do BC no caso. Os valores que seriam pagos pela produção dos conteúdos não foram informados.

A liquidação extrajudicial do Banco Master foi anunciada pelo Banco Central no dia 18 de novembro de 2025. A decisão foi assinada pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, e encerrou um processo marcado por crescimento acelerado do banco, baseado na captação de recursos com juros acima da média do mercado e na aquisição de ativos de baixa liquidez, como empresas em dificuldades financeiras, precatórios e direitos creditórios.