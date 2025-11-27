Encontro internacional em Niterói destaca direitos culturais e integração latino-americana

247 - A cidade de Niterói receberá, entre 2 e 4 de dezembro, um dos mais amplos encontros de debates culturais da América Latina, consolidando-se como referência regional na articulação de políticas de base comunitária e na promoção da democracia cultural.

A informação foi divulgada originalmente pela Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), que integra o Ministério da Cultura e é apoiadora do II Seminário Internacional Cultura e Democracia: América Latina pelos Direitos Culturais. O evento ocupará o Caminho Niemeyer, o Teatro Popular Oscar Niemeyer e o Centro Cultural Cauby Peixoto, reunindo representantes de 12 países, entre gestores, artistas, pesquisadores e produtores culturais.

A programação destaca políticas estruturantes como a Carta de Direitos Culturais de Niterói, reforçando metodologias de intercâmbio, a circulação de experiências e a valorização da participação social. O encontro reafirma o papel das comunidades como protagonistas na produção cultural e na consolidação da cultura como instrumento de transformação social e integração latino-americana e ibero-americana.

Para o presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, o evento chega em um momento político distinto daquele que marcou sua primeira edição. “A realização da segunda edição do Seminário Internacional Cultura e Democracia é muito importante. A primeira ocorreu em 2019, em um momento de grande ameaça à democracia brasileira e da extinção do Ministério da Cultura. De certa forma, aquele seminário foi uma resposta ao que vivíamos no país. Niterói teve um papel decisivo naquele contexto, com políticas culturais que se tornaram referência para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Hoje, temos a oportunidade de realizar este encontro em outro cenário, marcado pela reconstrução do Ministério da Cultura e das políticas culturais, ao mesmo tempo em que os desafios para a democracia permanecem muito presentes na América Latina e no Brasil. Este seminário busca justamente refletir sobre o papel da cultura no fortalecimento, na defesa e na ampliação da democracia.”

Rede IberCultura Viva retoma atividades presenciais

O seminário também marca o retorno da reunião presencial da Rede IberCultura Viva de Cidades e Governos Locais, após anos sem encontros físicos. Niterói permanece como a única cidade brasileira participante da rede, o que reforça sua projeção internacional no campo das políticas culturais participativas. Os inscritos poderão acompanhar as sessões como ouvintes, ampliando o intercâmbio global de experiências.

A secretária nacional de Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg, destacou o papel estruturante da cooperação em políticas culturais no continente. “Nosso continente avança quando o reconhecemos como um território compartilhado. A cultura tem sido, historicamente, a ponte mais sólida e resiliente entre nossos povos: ela atravessa fronteiras políticas e econômicas, cria confiança, mobiliza participação e sustenta democracias verdadeiramente vivas, enraizadas”, afirmou.

Segundo Márcia, que também preside o programa IberCultura Viva, o encontro reforça um compromisso essencial. “A Rede é uma estratégia de sustentabilidade e hoje conta com 32 integrantes e segue aberta a novas adesões de governos subnacionais que compartilhem essa visão transformadora, onde a cultura é ferramenta de emancipação e de construção de cidadania”, pontuou.

Niterói no centro das políticas culturais latino-americanas

Realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e com apoio da FCRB, o seminário coloca a cidade em posição central nos debates sobre cultura como direito e sobre democracia cultural.

“Niterói é a única cidade do país que desenvolveu uma Carta de Direitos Culturais e esse documento direciona as nossas ações e políticas culturais, além de consolidar os direitos culturais em um documento norteador. Ao receber este seminário internacional, que reúne experiências e especialistas da América Latina e da Ibero-América, Niterói reforça seu compromisso com boas práticas de gestão cultural e amplia o diálogo com iniciativas que também colocam os direitos culturais no centro dos debates globais”, afirmou o secretário das Culturas, Leonardo Giordano.

Programação

2 de dezembro (terça-feira) – Teatro Popular Oscar Niemeyer e Caminho Niemeyer

– 17h10: Mesa Cultura e esporte como instrumentos de pacificação

– 18h30: Conferência Especial FoMerco sobre integração latino-americana e desenvolvimento sustentável

– 20h30: Manifesto Cultural: Abraço Latino-Americano pelos Direitos Culturais, com participação de Paulinho Moska

– 21h: Apresentação do grupo Songorocosongo, no Caminho Niemeyer

3 de dezembro (quarta-feira)

– 9h: Reunião da Unidade Temática de Cultura na Cúpula da Fundação Oscar Niemeyer, dentro da XXX Cúpula da Rede Mercocidades

– 11h30: Primeira Reunião de Trabalho da Rede IberCultura Viva

– 14h30: Mesa Conectando experiências: governos locais e cultura viva comunitária

– 17h: Mesa Da gestão ao gesto: democracia, direitos culturais e cidadania em diálogo, com ex-ministros da Cultura de Brasil, Chile, Equador, Colômbia, Argentina e Costa Rica

4 de dezembro (quinta-feira)

– 9h: Segunda Reunião de Trabalho da Rede IberCultura Viva, no Centro Cultural Cauby Peixoto

– 11h30: Foto oficial e assinatura da Carta de Encaminhamento

– 14h: Abertura oficial da XXX Cúpula da Rede Mercocidades, no Teatro Popular Oscar Niemeyer

– 17h: Terceira Reunião de Trabalho da Rede IberCultura Viva

Inscrições

A participação é gratuita e aberta ao público. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

