Lula lança universidades federais indígena e do esporte

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (27), no Palácio do Planalto, o envio ao Congresso Nacional dos projetos de lei que instituem a Universidade Federal Indígena (Unind) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte). A cerimônia reuniu lideranças indígenas, atletas e autoridades, marcando um passo estratégico para ampliar o acesso à educação superior pública no país.

O governo federal afirma que as novas instituições representam um avanço no compromisso com o desenvolvimento humano e com políticas educacionais voltadas a populações frequentemente marginalizadas.

Durante o evento, Lula ressaltou a importância de estruturar universidades que reflitam a diversidade brasileira e que atendam demandas específicas de comunidades indígenas e do setor esportivo.

Os grupos técnicos interministeriais responsáveis pelo desenho acadêmico e administrativo das universidades atuarão ao longo de 2026. A previsão é que a Unind e a UFEsporte iniciem suas atividades já em 2027, integrando a rede de instituições federais de ensino superior e ampliando oportunidades de formação em áreas estratégicas para o país.

Segundo o governo, a criação das duas universidades reforça uma política educacional que busca democratizar o acesso, promover diversidade e fortalecer a produção de conhecimento voltada às realidades brasileiras, especialmente nas áreas de cultura indígena e desenvolvimento esportivo.