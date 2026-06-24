Endividado e com fortuna perdida, homem processa Virginia, Deolane e Carlinhos Maia por divulgação de bet

247 - Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia foram incluídos em um mesmo processo judicial relacionado à divulgação de uma plataforma de apostas online. A ação foi movida por Isaac Pinto de Andrade, que afirma ter conhecido o serviço após ser impactado de forma recorrente por publicações feitas pelos influenciadores. As informações são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Além dos três famosos, o processo também tem como alvos a Esportes da Sorte e as empresas Just Pagamentos e Propay Pagamentos. A ação foi ajuizada na última quinta-feira (19) e pede a responsabilização solidária dos envolvidos, sob a alegação de que a publicidade feita nas redes sociais teria sido enganosa e abusiva.

De acordo com os documentos citados pela coluna, Isaac sustenta que as divulgações feitas por Virginia, Deolane e Carlinhos contribuíram para que ele passasse a utilizar a plataforma de apostas. O autor afirma que, ao longo do tempo, acumulou prejuízos superiores a R$ 100 mil.

Prejuízo e endividamento

Na ação, Isaac relata que as perdas financeiras tiveram impacto direto em sua vida pessoal. Segundo ele, o prejuízo foi tão elevado que o levou a refinanciar um imóvel para tentar lidar com as dívidas contraídas em razão das apostas.

O autor também afirma ter desenvolvido problemas de saúde ligados ao suposto vício adquirido durante o período em que utilizou a plataforma. Para ele, a atuação conjunta da empresa e dos influenciadores teria contribuído para induzi-lo ao erro.

A defesa apresentada na ação sustenta que a relação entre usuário, plataforma e divulgadores deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor. Com base nesse argumento, Isaac pede que os influenciadores e as empresas envolvidas respondam conjuntamente pelos prejuízos que afirma ter sofrido.

Acusações contra a plataforma

O processo também faz acusações contra o funcionamento da plataforma de apostas. Isaac afirma que o sistema utilizaria mecanismos capazes de dificultar a interrupção das apostas por parte dos usuários, mesmo em situações de perdas financeiras sucessivas.

Ele também alega que haveria obstáculos para a realização de saques de valores obtidos dentro do ambiente da plataforma. Esses pontos são usados na ação para reforçar a tese de que o serviço teria causado danos materiais e morais ao autor.

Segundo Isaac, a divulgação feita por figuras públicas com grande alcance nas redes sociais teria dado aparência de confiabilidade ao serviço. Por isso, ele defende que Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia também sejam responsabilizados pelo conteúdo publicitário associado à plataforma.

Pedidos à Justiça

Entre os pedidos apresentados no processo, Isaac solicita o ressarcimento integral dos valores gastos em apostas. O montante final, segundo a ação, deverá ser apurado após a sentença.

O autor também pede indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil. Além disso, solicita que os três influenciadores sejam proibidos de divulgar ou promover atividades relacionadas a apostas esportivas, jogos online e cassinos virtuais em suas redes sociais.

A ação ainda requer a retirada do ar de publicações e conteúdos já divulgados por Virginia, Deolane e Carlinhos que façam referência a cassinos online e plataformas de apostas.

Influenciadores no centro do debate

O caso amplia a discussão sobre a responsabilidade de influenciadores digitais na promoção de plataformas de apostas. Nos últimos anos, nomes de grande alcance nas redes sociais passaram a ser usados por empresas do setor para atrair novos usuários, especialmente por meio de campanhas publicitárias em perfis pessoais.

No processo, Isaac sustenta que a influência dos famosos foi determinante para sua adesão à plataforma. A ação busca fazer com que a Justiça reconheça que a divulgação desse tipo de serviço pode gerar responsabilidade também para quem promove a marca diante do público.

Até o momento, segundo as informações fornecidas, o caso foi ajuizado e ainda deverá passar por análise judicial. A ação envolve pedidos de ressarcimento, indenização por danos morais, retirada de conteúdos do ar e restrições à promoção de apostas pelos influenciadores citados.