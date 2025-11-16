Enem de 2026 será usado para avaliar alunos do 3° ano, diz Camilo Santana

247 - O governo federal confirmou que o Exame Nacional do Ensino Médio será transformado, a partir de 2026, no principal instrumento para avaliar alunos do terceiro ano do ensino médio. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em declaração publicada pelo O Globo.

O ministro explicou que a mudança busca unificar processos e reduzir a sobrecarga sobre os estudantes, que atualmente precisam fazer tanto o Saeb quanto o Enem. Camilo Santana afirmou que todos os estudos técnicos necessários já foram concluídos pelo Inep, permitindo a adoção do novo formato.

O ministro destacou que o objetivo é tornar o processo avaliativo mais eficiente. “O Enem de 2026 vai avaliar o ensino médio. A prova vai valer para avaliação do aluno do terceiro ano do ensino médio, a partir de 2026. O aluno para fazer a prova do Saeb e a prova do Enem às vezes ficava desmotivado. O Inep já fez todos os estudos, avaliou todos os padrões e vamos aplicar isso a partir de 2026”, afirmou.

Além da mudança no uso pedagógico do exame, o governo também analisa a expansão da aplicação da prova para além das fronteiras brasileiras, em países do Mercosul. De acordo com o ministro, a possibilidade já está em estudo pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). “Vamos avaliar a viabilidade de aplicar já em 2026 a prova do Enem nos países do Mercosul. Em português, para brasileiros e estrangeiros”, declarou. Ele citou três possíveis sedes para o início da expansão: “Montevideo, Assunção e Buenos Aires”.

O Saeb, atualmente responsável por medir a qualidade do ensino básico por meio de testes e questionários aplicados bienalmente, continuará existindo para as demais etapas escolares. No entanto, sua função no terceiro ano do ensino médio será assumida de forma integral pelo Enem a partir de 2026. “O Saeb vai continuar (para os outros anos), mas no terceiro ano vai ser o Enem”, afirmou Camilo Santana, reforçando que a mudança tem como foco tornar o sistema de avaliação mais integrado e eficiente.