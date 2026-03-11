Erika Hilton é eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara

247 - A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) foi eleita na quarta-feira (11) presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A parlamentar conquistou a maioria simples no segundo turno da votação e garantiu o comando do colegiado.

Na etapa decisiva da eleição, Hilton recebeu 11 votos. O resultado ocorreu após uma primeira tentativa sem definição. No primeiro escrutínio, que exigia maioria absoluta, a deputada obteve 10 votos, enquanto 12 integrantes da comissão registraram voto em branco. A votação foi secreta e realizada de forma virtual.

Depois do resultado inicial, parlamentares da oposição tentaram impedir a realização de um novo turno. A deputada Chris Tonietto (PL-RJ) argumentou que não deveria haver uma segunda votação, afirmando que a maioria da comissão rejeitaria a chapa apresentada. Apesar disso, ela negou que estivesse tentando sabotar o processo eleitoral.

Mesmo diante da resistência de parte da bancada bolsonarista, nenhuma candidatura alternativa foi registrada. Isso ocorreu porque a presidência da comissão já havia sido destinada ao PSOL em acordo firmado entre os partidos no início do ano, durante a divisão das presidências dos colegiados da Câmara.

Erika Hilton assume o posto anteriormente ocupado pela deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG), que conduziu a sessão em que ocorreu a eleição nesta quarta-feira (11).

Após a confirmação do resultado, a deputada ressaltou o significado político da vitória. “Nós conseguimos extrapolar a barreira do ódio, a barreira do preconceito, a barreira da discriminação, a barreira da invisibilidade e da negação da própria identidade”, declarou.

Segundo Hilton, a atuação da comissão deverá priorizar o enfrentamento da violência contra mulheres no país, com foco no combate à violência patriarcal e misógina que atinge meninas e mulheres em diferentes contextos.

A eleição também tem caráter histórico: Erika Hilton torna-se a primeira mulher trans a presidir uma comissão permanente da Câmara dos Deputados.