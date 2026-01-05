Escolas Conectadas leva internet a 68,4% das escolas públicas em 2025

247 - O programa Escolas Conectadas atingiu, em 2025, 68,4% das instituições públicas de ensino previstas, ampliando de forma significativa o acesso à internet nas escolas brasileiras. Ao todo, 94.221 das cerca de 138 mil unidades públicas do país já contam com conectividade, aproximando o Brasil da meta de universalizar o acesso digital na educação básica. Os dados foram divulgados na segunda-feira (5), em balanço oficial do governo federal.

As informações constam de matéria publicada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), que detalha os resultados da iniciativa desenvolvida em parceria pelos ministérios das Comunicações e da Educação (MEC). Somente ao longo de 2025, cerca de 22,8 mil escolas passaram a ter acesso à internet, impulsionadas por políticas públicas coordenadas pelo Ministério das Comunicações.

O avanço foi viabilizado, principalmente, por instrumentos como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace), que têm sustentado a expansão da infraestrutura digital nas redes estaduais e municipais. A estratégia busca reduzir desigualdades regionais e ampliar a inclusão digital em áreas urbanas e rurais.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, ressaltou o caráter prioritário do programa para o governo federal. “Esse é um projeto prioritário para o Governo Federal, porque entendemos que a inclusão digital é essencial. Vamos atender escolas urbanas e rurais. Onde houver fibra, a prioridade será a fibra óptica. Onde não houver, teremos soluções via satélite”, afirmou.

O Escolas Conectadas tem como foco garantir infraestrutura de conectividade nas unidades de ensino, criando condições para o uso pedagógico das tecnologias digitais, a formação continuada de professores e o acesso de estudantes a conteúdos educacionais e plataformas de aprendizagem. A iniciativa integra uma política mais ampla de modernização da educação básica no país.

O investimento total previsto para o programa é de quase R$ 9 bilhões. Desse montante, R$ 6,5 bilhões são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), complementados por recursos de outros eixos. Desde o lançamento da iniciativa, em setembro de 2023, mais de R$ 3 bilhões já foram aplicados em escolas públicas de todas as regiões brasileiras.

Os resultados variam entre os estados, com alguns já superando a média nacional. O Paraná lidera o ranking, com 83,6% das escolas públicas conectadas, seguido pelo Piauí, com 81,4%, e por Goiás, com 81,3%. Os números evidenciam o avanço da conectividade educacional em diferentes contextos regionais.

Para acelerar ainda mais o processo, em dezembro de 2025, o MEC e o Ministério das Comunicações lançaram, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a segunda seleção pública de projetos do programa BNDES Fust Escolas Conectadas. A iniciativa disponibiliza R$ 53,3 milhões em recursos não reembolsáveis do Fust para conectar 1.258 escolas públicas das regiões Norte e Nordeste, beneficiando cerca de 410 mil estudantes.

A primeira seleção pública do programa, lançada em 2023, havia destinado R$ 60 milhões para a conexão de 1,5 mil escolas. Até o fim de 2025, 824 dessas unidades já haviam sido efetivamente conectadas, consolidando o avanço gradual da política de conectividade educacional no país.