Esther Dweck integra comitiva de Lula em viagem à Índia

247 - A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na viagem oficial à Índia a partir desta quinta-feira (19). Dweck participa do India AI Impact Summit, aberto na segunda-feira (16), em Nova Déli, que reúne chefes de Estado, executivos de empresas de tecnologia e delegações ministeriais.

Em publicação nas redes sociais, a ministra informou: "A partir desta quinta-feira (19/fev), integro a comitiva da visita do presidente Lula à Índia. A Inteligência Artificial (IA) está no centro da agenda." Segundo ela, "para nós, a transformação digital e o uso de IA no setor público são estratégicos para construir um Estado mais verde, inclusivo e soberano — sempre colocando as pessoas e o planeta no centro da revolução tecnológica."

Dweck destacou ainda que, "no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), o MGI lidera o eixo de IA para Melhoria dos Serviços Públicos." De acordo com a ministra, o Brasil apresentará "experiências concretas, como a transformação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em bem público digital e a construção da Base de Dados do Brasil, que integra informações do setor público e possibilita o desenvolvimento de modelos de linguagem (LLMs) em português, sempre com respeito às garantias da LGPD."

Ao tratar da cooperação entre os dois países, ela afirmou ainda que Brasil e Índia compartilham desafios, como grande extensão territorial, diversidade populacional e impactos da exclusão digital. Também mencionou experiências acumuladas em infraestruturas públicas digitais, como identidade e meios de pagamento.

Após a visita presidencial, Dweck permanecerá três dias em Bangalore, onde terá agendas com instituições parceiras na construção de infraestruturas públicas digitais, além de reuniões com representantes dos setores público e privado indianos.

Participam da cúpula o presidente Lula, o presidente francês Emmanuel Macron e executivos como Sam Altman, da OpenAI, e Sundar Pichai, da Alphabet. O encontro busca posicionar a Índia na governança global da inteligência artificial, atrair investimentos para infraestrutura digital e ampliar o debate sobre regulação e uso social da IA.