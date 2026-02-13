Estrangeiros aplicam R$ 2,4 bilhões na última quarta-feira na B3 e ampliam saldo positivo em 2026

247 - Os investidores estrangeiros aplicaram R$ 2,4 bilhões em ações já negociadas no segmento secundário da B3 na quarta-feira (11), dia em que o Ibovespa avançou 2,03%, segundo dados divulgados pela bolsa. Com o resultado, o grupo estrangeiro atingiu um superávit de R$ 7,2 bilhões no mês e acumulou saldo positivo de R$ 33,5 bilhões no ano de 2026.

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a principal bolsa de valores do país e referência para investimentos em renda variável. A entrada líquida de recursos externos na data reforça o apetite de estrangeiros por ações brasileiras em um dia de alta generalizada do índice acionário.

Entre os outros perfis de investidores, o comportamento foi oposto no período. O investidor institucional retirou R$ 1,6 bilhão em movimentações na quarta-feira (11), acumulando um déficit de R$ 8,8 bilhões no mês e um saldo negativo de R$ 26,5 bilhões no ano.

O investidor individual também registrou saída de recursos no mesmo dia, com retirada líquida de R$ 1,1 bilhão. Com isso, a categoria acumula um déficit de R$ 1,7 bilhão no mês e saldo negativo de R$ 5,2 bilhões em 2026.

Os números destacam o contraste entre a confiança de investidores estrangeiros no mercado acionário brasileiro e a retirada de capitais por parte de instituições e pessoas físicas domésticas, num cenário que acompanha a performance recente dos principais índices e títulos no Brasil e no exterior.