Braskem lidera perdas na B3 após impacto no BB

247 - As ações preferenciais classe A da Braskem registraram forte desvalorização na quinta-feira (12), após a divulgação de dados do Banco do Brasil que indicam impacto relevante na inadimplência do quarto trimestre de 2025. Os papéis BRKM5 encerraram o pregão com queda de 9,88%, cotados a R$ 9,76, liderando as perdas entre os ativos negociados na B3.

A movimentação ocorreu depois que o Banco do Brasil informou, em seu balanço, que a taxa de inadimplência total atingiu 5,17% no período. Sem considerar um caso específico, o índice teria sido menor, de 4,88%. A instituição não revelou o nome da empresa envolvida, mas, segundo analistas de mercado ouvidos pelo Valor Econômico, trata-se da Braskem. O banco tinha exposição próxima de R$ 3,6 bilhões no episódio.

No segmento de pessoa jurídica, a inadimplência teria recuado de 3,75% para 2,86% se desconsiderado o mesmo caso. Em documento oficial, o Banco do Brasil detalhou os números e explicou o efeito da operação sobre seus indicadores.

“A formação da inadimplência (new NPL) da carteira PJ alcançou R$ 7,5 bilhões e a sua cobertura encerrou dezembro de 2025 em 52,8%, impactados por um caso específico na carteira de TVM Pessoa Jurídica. Desconsiderando esse caso, os valores seriam R$ 3,9 bilhões e 101,5%, respectivamente”, informou o banco.

O mercado reagiu de forma imediata à informação. No mesmo horário em que as ações da Braskem recuavam quase 10%, por volta das 17h25, o Ibovespa apresentava queda de 0,80%, aos 188.176 pontos, refletindo um ambiente de maior cautela entre investidores.

A repercussão negativa sobre os papéis da petroquímica ocorre em meio à sensibilidade do mercado a eventos de crédito que possam afetar o sistema financeiro e empresas com elevada alavancagem. O volume expressivo de exposição do Banco do Brasil ao caso reforçou a pressão vendedora sobre as ações da companhia.