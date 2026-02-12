Petrobras decide não exercer direitos de preferência em possível transação envolvendo ações da Braskem

247 - A Petrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou o não exercício dos Direitos de Preferência e Tag Along previstos no Acordo de Acionistas vigente da Braskem S.A., no contexto de uma potencial operação envolvendo a transferência de ações da petroquímica atualmente detidas pela NSP Investimentos S.A., subsidiária da Novonor. A decisão foi tomada em reunião realizada na quarta-feira (11).

Segundo o comunicado, a possível transação prevê a transferência dessas ações para o Shine I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada (FIDC). A estatal afirmou que a decisão foi tomada considerando o estágio atual das negociações em curso relacionadas à operação.

A Petrobras explicou ainda que o Conselho autorizou a Diretoria Executiva, dentro das premissas apresentadas, a adotar as medidas necessárias para implementar a decisão aprovada.

A companhia destacou que eventuais fatos considerados relevantes sobre o tema serão divulgados de forma tempestiva ao mercado. Entre os pontos mencionados, está o momento em que a Petrobras eventualmente receber uma notificação contendo os termos finais da operação.