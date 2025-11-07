TV 247 logo
      Expansão da matriz elétrica em 2025 supera 6,5 GW, diz ANEEL

      Termelétricas, solares e eólicas lideram novos projetos no país

      Linha de transmissão de energia (Foto: REUTERS/Pawel Kopczynski)

      247 - O Brasil ampliou sua capacidade de geração elétrica em 6.564,81 megawatts (MW) entre janeiro e outubro de 2025, conforme dados do Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica (Ralie), divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O levantamento mostra que 113 novas usinas entraram em operação no período, consolidando um avanço expressivo na matriz energética nacional.

      Segundo informações da Agência iNFRA, que teve acesso ao documento da ANEEL, o principal destaque foi a expansão da geração termelétrica, responsável por 2.493,05 MW adicionais. Em seguida, vieram as fontes solares fotovoltaicas, com 2.277,82 MW, e as eólicas, que acrescentaram 1.537,90 MW ao sistema. O relatório também aponta a entrada em operação de 11 pequenas centrais hidrelétricas (199,3 MW), uma hidrelétrica de 50 MW e uma central geradora hidrelétrica de 6,7 MW.

      Em outubro, o país incorporou 19 novas usinas, somando 643,46 MW à capacidade instalada. A maior parte veio de 13 empreendimentos solares (559,47 MW), seguidos por três parques eólicos (31,5 MW), duas pequenas centrais hidrelétricas (27,49 MW) e uma termelétrica (25 MW).

      Os estados com maior expansão no acumulado do ano foram Rio de Janeiro, com 1.672,6 MW adicionados; Minas Gerais, com 1.038,35 MW; e Bahia, com 1.011,7 MW. Apenas em outubro, Minas Gerais se destacou com a entrada de 11 novas usinas, totalizando 485,1 MW.

      Com os novos empreendimentos, a capacidade total fiscalizada pela ANEEL atingiu 215,4 gigawatts (GW) em 3 de novembro, dos quais 84,4% são provenientes de fontes renováveis, de acordo com o Sistema de Informações de Geração da própria agência. O avanço reflete o papel estratégico da diversificação energética no país, com crescimento equilibrado entre diferentes matrizes e maior protagonismo de tecnologias limpas.

